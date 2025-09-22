شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السعر الآن...الريال السعودي يرتفع مجددًا أمام الريال اليمني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تواصل أسعار صرف العملات الأجنبية، الاستقرار، مقابل الريال اليمني اليوم، الإثنين 22 سبتمبر 2025، في كل من عدن وصنعاء.
وفيما يلي أسعار الصرف في عدن وصنعاء:
أسعار الصرف في عدن
الريال السعودي:
شراء: 425 ريال يمني
بيع: 428 ريال يمني
الدولار الأمريكي:
شراء: 1618 ريال يمني
بيع: 1633 ريال يمني
أسعار الصرف في صنعاء
الريال السعودي:
شراء: 140 ريال يمني
بيع: 140.5 ريال يمني
الدولار الأمريكي:
شراء: 535 ريال يمني
بيع: 540 ريال يمني