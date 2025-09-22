شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تطالب مجلس القيادة بالالتزام بقرار نقل السلطة...تفاصيل لقاء رئيس الوزراء "بن بريك" مع السفير الأمريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت السفارة الأمريكية لدى اليمن، عن تفاصيل لقاء جمع السفير "ستفين فاجن" برئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، في العاصمة السعودية الرياض، أكد خلاله على ضرورة دعم الحكومة وتسهيل مهامها وفقًا لقرار نقل السلطة.

وقالت السفارة، في بيان مقتضب، إن فاجن ناقش مع رئيس الوزراء بن بريك الإصلاحات الاقتصادية ودعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها الحكومية خلال اجتماع عُقد في 21 سبتمبر بالرياض.

وأكد السفير الأمريكي على أهمية قيام مجلس القيادة الرئاسي بتسهيل عمل الحكومة بشكل كامل وبكامل الصلاحيات، وفقاً لقرار نقل السلطة الصادر في أبريل 2022.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية، قد أشارت إلى أن اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود الدولية والإقليمية لدعم الحكومة اليمنية في استعادة مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة المواطنين. كما ناقش مستجدات الأوضاع المحلية، وسبل توحيد الجهود الداخلية وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي لتجاوز التحديات، بما في ذلك حماية الممرات المائية وردع هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

رئيس الوزراء شدد على أهمية استمرار الدعم الأمريكي لبرامج التنمية وإعادة الإعمار، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والأجهزة الأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى نتائج مؤتمر الأمن البحري الذي استضافته المملكة العربية السعودية مؤخرًا، وما خلص إليه من تعهدات لدعم قوات خفر السواحل اليمنية.

كما جدد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية، مؤكداً التزام واشنطن بمواصلة التنسيق في مختلف الملفات، ودعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتخفيف المعاناة الإنسانية.