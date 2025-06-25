جان يامان يُثير الجدل من جديد: قبَل واحتضن وحمل حبيبته أمام الجميع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم التركي جان يامان ضجة واسعة خلال مشاركته في مهرجان السلسلة العالمية الإيطالية، حيث ظهر برفقة صديقته الجديدة، منسّقة الموسيقى سارة بلوما، في إطلالة لافتة وتصرفات أثارت تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل والصحف التركية.

وتألق يامان بإطلالة جريئة شملت بنطالًا جلديًا أسود وقميصًا مفتوح الصدر، وأكملها بنظّارات شمسية ذات تصميم مميز، فيما ارتدت حبيبته فستانًا ضيقًا بفُتحات جانبية عالية. وقد بدا واضحًا حرص النجم التركي على التعبير العلني عن حبه، حيث احتضنها وقبّل يدها أمام عدسات المصورين.

وما أثار الجدل بشكل أكبر كان تصرّف يامان المفاجئ على السجادة الحمراء، إذ حمل حبيبته بين ذراعيه أمام الجمهور والمصورين، بعدما انتظرته حتى أنهى التقاط الصور التذكارية مع محبيه، ودخل بها إلى مبنى المهرجان، وسط تفاعل واسع من الحضور.

وسرعان ما تداولت الصحف التركية المقاطع المصوّرة من المهرجان، معتبرة أن تصرّفاته تحمل جانبًا من الاستعراض والمبالغة، ما عرّضه لموجة انتقادات من بعض المتابعين الذين رأوا أنه ابتعد عن أجواء الفن التركي وركز على الظهور الإعلامي فقط، مطالبين بعودته إلى الساحة الفنية بأعمال قوية.

في المقابل، دافع عنه عدد كبير من محبيه، مؤكدين أن ما قام به يُعبّر عن اهتمامه بحبيبته الجديدة، ووصفوا تصرفه بأنه رومانسي وراقي، ويعكس طبيعته العفوية بعيدًا عن القيود.