آيتن عامر تعلن الصلح مع طليقها وتوضح: إحنا مرجعناش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مدير التصوير محمد عز العرب عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” عن تصالحه مع طليقته الفنانة آيتن عامر، مشدداً على أن الخطوة جاءت حرصًا على مصلحة أطفالهما، رغم استمرار الانفصال بينهما.

وجاء هذا التطور بالتزامن مع تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بزواج آيتن من منتج شهير، وهو ما كانت قد نفته الفنانة مؤخرًا بشكل قاطع.

ونشر عز العرب صورة تجمعه بآيتن وأولادهما، وعلّق قائلاً: “وجود الأب والأم في حياة الأولاد مهم حتى لو الطريق اختلف، المهم إن الأولاد يفضلوا مرتاحين ومبسوطين. وعشان راحة ولادنا وسعادتهم أهم من أي حاجة، يا رب نفضل دايمًا في سلام ووفاق.”

وسرعان ما أعادت آيتن نشر الصورة عبر حسابها، معلّقةً: “شكراً يا عز جداً، وأنت فعلاً عندك حق، ويا رب تفضل دايمًا مصلحة الأولاد هي همنا الأول.”

لكن الجدل لم يتوقّف، إذ علّقت إحدى المتابعات على المنشور بالقول: “كان نفسي أرجع لأبو أولادي زيك، لكن نصيب.” لتردّ آيتن موضّحةً: “إحنا مرجعناش… بس عموماً ربنا يعملك الخير.”

وبهذا التصريح، حسمت آيتن عامر الجدل حول احتمالية عودتها إلى عز العرب.

وكانت آيتن قد نفت قبل أيام شائعة زواجها من منتج شهير، عبر منشور على “فيسبوك” قالت فيه: “تداولت بعض المواقع وصفحات السوشيال ميديا أخباراً غير دقيقة عني، وأؤكد بكل احترام أن ما نُشر غير صحيح تمامًا.”

وختمت بالدعوة إلى تحرّي الدقة: “أدعو وسائل الإعلام لتحري المصداقية احترامًا لأخلاقيات المهنة وحقوق الأفراد.”

الخطوة التي اتخذها الطرفان لاقت ترحيبًا واسعًا من المتابعين الذين أثنوا على نضجهما ووضع مصلحة الأبناء فوق الخلافات الشخصية.