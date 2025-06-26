بريانكا شوبرا تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم Heads Of State

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لفتت النجمة الهندية بريانكا شوبرا الأنظار بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء خلال العرض الأول لفيلمها الكوميدي والحركي المرتقب “Heads Of State”.

وظهرت شوبرا، البالغة من العمر 42 عاماً، بفستان فضي أنيق بلا أكمام، أبرز جمال قوامها بتصميم راقٍ ومميز. وتميّز الفستان بجزئه العلوي المصنوع من قماش شبكي حول الرقبة مع فتحة رقبة ملفوفة، وانسدل بتنورة طويلة من القماش اللامع.

وأكملت شوبرا إطلالتها الأنيقة بحذاء أسود بكعب عالٍ، واعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية، مع مكياج ناعم بالألوان الترابية، منحها لمسة جمالية دافئة ومتناغمة.

تُعد هذه الإطلالة واحدة من أكثر إطلالات شوبرا تألقاً هذا العام، حيث لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بجاذبيتها وأناقتها المتجددة على السجادة الحمراء.