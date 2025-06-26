دفاع ديدي يستحضر إيران في مرافعته بقضية الاتجار بالجنس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير إعلامية أميركية أن دفاع مغني الراب الأميركي ديدي قد يستخدم الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، وتحديداً مع إيران، كجزء من استراتيجيته للدفاع في قضية الاتجار بالجنس الفيدرالية المرفوعة ضده.

ونقل موقع TMZ عن مصادر مطّلعة أن فريق الدفاع يعتزم الإشارة إلى التوترات السياسية الحالية خلال المرافعة الختامية هذا الأسبوع، في محاولة لتشتيت تركيز هيئة المحلفين، حيث قد يُقال:”هذه قضية مُفبركة من شرطة غرفة النوم، بتحريض من تحقيقات الأمن الداخلي. وبدلاً من الانشغال بما يفعله ديدي بزيت الأطفال، كان ينبغي على الأمن الداخلي أن يقلق أكثر بشأن التصعيد مع إيران.”

وأفادت المصادر أن الدفاع يرى أن النيابة لم تثبت بما فيه الكفاية التهم الموجهة، ولذلك قد يكتفي فريق ديدي بطرح هذا الطرح السياسي دون تقديم حجج تفصيلية، مقتنعين بعدم الحاجة للرد المطوّل.

يُذكر أن ديدي يواجه عدة تهم خطيرة، من بينها التآمر على الابتزاز، وتهمتان بـالاتجار بالجنس بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه، إلى جانب نقل لممارسة الدعارة، وهي تهم ينكرها بالكامل.