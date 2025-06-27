أرنولد شوارزنيغر يتحدث عن علاقة ابنه بـ مايلي سايرس: “أحببناها جميعاً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم مرور سنوات على انتهاء علاقة المغنّية العالمية مايلي سايرس والممثل باتريك شوارزنيغر، لا يزال النجم العالمي أرنولد شوارزنيغر يُكنّ لها التقدير، واصفاً إياها بأنها “إنسانة رائعة”، وذلك خلال ظهوره الأخير في برنامج Watch What Happens Live مع الإعلامي آندي كوهين، مساء الاثنين الماضي.

وقال أرنولد، البالغ من العمر 77 عامًا: “إنها فتاة رائعة. لقد زارتنا في صن فالي أثناء رحلة تزلج، وكانت ضيفة محبوبة. أحببناها جميعاً”، مؤكدًا أنه لا يحمل أي ذكريات سيئة عن علاقتها بابنه.

وأضاف نجم فيلم Terminator: “كانت طيّبة جداً، وقضاء الوقت معها ممتع. أعتذر لأن الأمر لم ينجح”، في إشارة إلى انتهاء علاقة ابنه بمايلي سايرس.

وكانت علاقة مايلي سايرس (32 عامًا) وباتريك شوارزنيغر (31 عامًا) قد بدأت في نوفمبر 2014، وظهرا علنًا لأول مرة في مباراة لكرة القدم الأميركية بملعب “لوس أنجلوس التذكاري”، وتصدرت صورهما العناوين حينها بعد تبادلهما القبل علنًا.

ورغم ترحيب أرنولد بالعلاقة آنذاك، أفادت مصادر صحفية أن والدة باتريك، الصحافية ماريا شرايفر، لم تكن راضية عن ارتباط ابنها بنجمة البوب، بسبب تصرفاتها الجريئة. وبحسب Page Six، امتنعت شرايفر عن حضور معرض “آرت بازل” في ديسمبر 2014 بعد علمها بوجود سايرس مع ابنها هناك.

في أبريل 2015، انتهت العلاقة نهائيًا بين الثنائي. أما اليوم، فباتريك شوارزنيغر مخطوب لعارضة الأزياء آبي تشامبيون، وقد أجّل حفل زفافه إلى سبتمبر المقبل بسبب ارتباطاته الفنية.