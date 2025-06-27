بيع تصميم ديانا الشهير بـ520 ألف دولار: قصة “فستان الرعاية” الذي خالف البروتوكول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بيع فستان شهير يعود للأميرة ديانا بمبلغ تجاوز نصف مليون دولار أميركي، في مزاد خيري أقيم يوم أمس الخميس تحت عنوان “أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكية”، نظمته “دار جوليان” في فندق “بينينسولا” في بيفرلي هيلز، لوس أنجليس.

الفستان، من تصميم دار “بيلفيل ساسون”، حصلت عليه ريناي بلانت، مؤسسة متحف الأميرة ديانا وأمينته، مقابل 520,000 دولار، متجاوزةً بذلك السعر التقديري الذي تراوح عند 300,000 دولار.

ويُعرف الفستان الأزرق المصنوع من قماش الكريب دي شين باسم “فستان الرعاية”، إذ ارتدته ديانا بين عامي 1988 و1992 خلال عدد من زياراتها للمستشفيات. تميز بتصميمه الجريء الذي يعكس صيحات الموضة في تلك الفترة، مع أكمام منفوخة وصدرية مكشكشة.

وقد خالفت ديانا البروتوكول الملكي آنذاك بإعادة ارتداء الفستان في مناسبات عدّة، لتسبق بذلك أسلوب الأناقة المستدامة الذي تبنّته لاحقًا كل من كيت ميدلتون وميغان ماركل.

وقال مارتن نولان، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لـ”دار جوليان”، في تصريحه لمجلة People: “كان الفستان بسيطاً وملوناً وجذاباً، وكانت ديانا ترتديه أثناء زياراتها للأطفال والمرضى، إذ كانوا ينجذبون إلى ألوانه ويشعرون برغبة في احتضانها”.

الفستان سافر مع ديانا إلى عدد من الدول حول العالم، من بينها أوستراليا والبرازيل ونيجيريا وإسبانيا، إلى جانب المملكة المتحدة، ليظل رمزاً لأسلوبها الإنساني والبسيط في آنٍ واحد.