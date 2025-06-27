بين السينما والدراما.. زينة تستعد لموسم مزدحم بالتحديات والأدوار المتنوّعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش النجمة زينة حالة من النشاط الفني المكثّف هذا العام، إذ تستعد للظهور على جمهورها بعدد من الأعمال السينمائية والدرامية التي تتنوع بين الاجتماعي، الكوميدي، والرومانسي، ما يضعها أمام تحدٍّ فنيّ كبير لتقديم “وجوه مختلفة” تثبت من خلالها قدراتها التمثيلية المتعددة.

“الشيطان شاطر”.. كوميديا سوداء مع أحمد عيد

تشارك زينة في بطولة فيلم “الشيطان شاطر” إلى جانب الفنان أحمد عيد، الذي يجسد شخصية “شيطان” يتصرف بسلوكيات غير متوقعة تضع الشخصيات الأخرى في حالة من الحيرة، قبل أن يلتقي بزينة، التي تلعب دور مذيعة تلفزيونية شهيرة، لتبدأ بينهما صراعات ضمن إطار من الكوميديا السوداء.

الفيلم من تأليف لؤي السيد، إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أيمن يوسف في أول تعاون له مع زينة، ويضم في بطولته كوكبة من النجوم، أبرزهم محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، وياسر الطوبجي.

“بنات الباشا”.. وجوه نسائية تقاوم القهر

انتهت زينة أيضاً من تصوير فيلم “بنات الباشا” منذ أكتوبر الماضي، وهو مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي. وتدور أحداثه داخل مركز تجميل يضمّ نساءً يحملن قصصاً عن الألم، القهر، والحرمان، حيث يستعرض الفيلم تفاصيل نشأتهن والطرق التي أوصلتهن إلى هذا المكان، ضمن سرد إنساني مؤثر ينتظر تعاطف الجمهور.

يُشارك في بطولة العمل صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود، وضيفة الشرف سوسن بدر، وهو من إخراج ماندو العدل وسيناريو محمد هشام عبية.

“ورد وشوكولاتة”.. دراما من واقع حقيقي

وتعود زينة لتتعاون من جديد مع المخرج ماندو العدل من خلال مسلسل قصير بعنوان “ورد وشوكولاتة”، بمشاركة محمد فراج، مريم الخشت وصفاء الطوخي. العمل من تأليف محمد رجاء ومن إنتاج “العدل جروب” بالتعاون مع “يانغو بلاي”، ويتكوّن من 10 حلقات فقط.

تدور أحداث المسلسل في إطار دراما رومانسية اجتماعية مستوحاة من أحداث حقيقية أثارت الجدل، ومن المقرر عرضه خلال الربع الأخير من العام الجاري.

بهذه الأعمال المتنوعة، تضع زينة نفسها في قلب المنافسة الفنية لعام 2025، من خلال تجارب جديدة ومركّبة، تعكس سعيها الدائم لتجديد أدواتها كممثلة والاقتراب أكثر من نبض الشارع والمرأة العربية.