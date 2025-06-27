كندة علوش تُعطّل انطلاقة فيلم هيفاء وهبي ومصطفى شعبان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الجهة المنتجة لفيلم “مملكة”، من بطولة النجم مصطفى شعبان والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تأجيل انطلاق التصوير، نظراً لانشغال مخرج العمل أحمد عبد الوهاب بتصوير مسلسل “ابن النصابة” للفنانة كندة علوش، الذي بدأ تصويره الأسبوع الماضي، ومن المُقرر الانتهاء منه أواخر شهر يوليو المقبل.

ويُشكّل فيلم “مملكة” عودة منتظرة لمصطفى شعبان إلى السينما بعد غياب يقارب 15 عاماً، منذ مشاركته في فيلم “الوتر” الذي عُرض عام 2010. وعلى مدار السنوات الماضية، تعثرت عدة مشاريع سينمائية له، إلى أن تم الاستقرار أخيراً على هذا العمل، الذي يجمعه بهيفاء وهبي، إلى جانب محمد أنور وعمرو عبد الجليل. الفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

“ابن النصابة” يعلّق انطلاقة “مملكة”

المخرج أحمد عبد الوهاب يواصل حالياً تصوير الجزء الأول من مسلسل “ابن النصابة”، المكوّن من 10 حلقات، والذي سيُعرض عبر منصة رقمية قريباً. المسلسل من بطولة كندة علوش، ويشاركها كل من: انتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب. تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإنتاج سالي والي.

تدور أحداث العمل حول شخصية “رانيا”، المحامية التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد اختفاء زوجها وتخلّيه عنها وعن ابنهما، لتتحوّل من امرأة منهارة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة، مستعينة بابنها، بطل سباقات الدراجات، في معركة ضد من تخلوا عن مسؤولياتهم العائلية.

“حكيم باشا”.. آخر ظهور رمضاني لمصطفى شعبان

وكان مصطفى شعبان قد شارك في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “حكيم باشا”، الذي دارت أحداثه في بيئة صعيدية، وجسد فيه شخصية حكيم الذي يواجه مؤامرات أبناء عمومته بعد أن أوصى عمه بإدارة كافة أملاكه له، وحرمان أبنائه من الميراث.

شارك في بطولة المسلسل: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، وغيرهم. العمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

ومع ترقّب بدء تصوير فيلم “مملكة”، يبقى جمهور مصطفى شعبان وهيفاء وهبي بانتظار الإعلان الرسمي عن موعد انطلاق المشروع الذي يُعدّ واحداً من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة لعام 2025.