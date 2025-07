فصل جديد من قصة فيسبوك المثيرة: The Social Network 2

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد الكاتب العالمي والحائز على جائزة الأوسكار، آرون سوركين، عمله رسميًا على جزء ثانٍ من فيلم The Social Network، الفيلم الذي تناول بدايات موقع فيسبوك ومؤسسه مارك زوكربيرغ. وبحسب ما أفاد موقع Deadline، فإن الجزء الجديد قيد التطوير، لكنه لن يكون “تكملة مباشرة” للفيلم الأصلي.

وكان سوركين قد صرّح العام الماضي عن نيته العودة إلى موضوع فيسبوك، مشيرًا في حلقة خاصة من بودكاست The Town، والتي بُثّت من واشنطن العاصمة في 2024، إلى أنه “يُلقي باللوم على فيسبوك في أحداث 6 يناير”، وعندما طُلب منه تفسير ذلك، أجاب: “ستحتاج إلى شراء تذكرة فيلم.”

من البداية إلى العواقب

الفيلم الأصلي، الذي أخرجه ديفيد فينشر، استند إلى كتاب The Accidental Billionaires للمؤلف بن ميزريتش، أما الجزء الثاني فسيُستند إلى سلسلة التحقيقات The Facebook Files التي نشرتها صحيفة The Wall Street Journal، والتي كشفت عن أضرار نفسية واجتماعية مرتبطة بمنصة فيسبوك، وكيف تم التستّر على نتائج دراسات داخلية بشأن التأثيرات السلبية على الصحة النفسية للمراهقين، ودور المنصة في أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول.

وقال سوركين: “من بين أمور أخرى، قام فيسبوك بتعديل خوارزميته لترويج المحتوى الأكثر إثارة للانقسام. يُفترض أن هناك توترًا بين النمو والنزاهة في فيسبوك، لكن هذا غير صحيح.”

المخرج المحتمل والممثل الغائب

يُشاع أن سوركين، الذي كتب السيناريو الأصلي، قد يتولى الإخراج هذه المرة، في حين لم يُؤكَّد بعد انضمام النجم جيسي آيزنبرغ، الذي رُشّح لجائزة الأوسكار عن تجسيده لشخصية مارك زوكربيرغ في الجزء الأول. ويُشار إلى أن آيزنبرغ منشغل حاليًا بأعمال أخرى، منها فيلم A Real Pain الحائز على جائزة، بالإضافة إلى مشاركته المرتقبة في الجزء الثالث من Now You See Me.

رد زوكربيرغ على الفيلم الأصلي

في مقابلة بودكاست حديثة، علّق مارك زوكربيرغ على The Social Network قائلاً: “كان الأمر غريبًا يا رجل. لقد حصلوا على كل هذه التفاصيل الدقيقة حول ما كنت أرتديه، ولكن القصة برمتها عن دوافعي كانت خاطئة تمامًا.”

حقق The Social Network عند صدوره عام 2010 إيرادات بلغت 224 مليون دولار عالميًا، وفاز بثلاث جوائز أوسكار من أصل ثمانية ترشيحات، ويُعد واحدًا من أكثر الأفلام تأثيرًا في تناول التكنولوجيا والثقافة الرقمية.

الجزء الجديد من الفيلم المرتقب، والذي لم يُحدَّد موعد صدوره بعد، يُتوقع أن يقدّم طرحًا أكثر حدة وانتقادًا لدور فيسبوك في العصر الحديث.