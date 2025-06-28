أمنية تحققت في كواليس “أسد”.. محمد رمضان يفاجئ الطفلة ضحى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لفتة إنسانية مؤثرة، حقق النجم المصري محمد رمضان أمنية الطفلة ضحى بلقائه في موقع تصوير فيلمه الجديد “أسد”، حيث رافقتها المخرجة سارة جوهر كهدية خاصة بمناسبة عيد ميلادها، في لحظة وُصفت بالمميزة والدافئة.

ضحى تروي اللقاء مع رمضان

وخلال ظهورها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، تحدثت ضحى عن تفاصيل لقائها بمحمد رمضان، معبّرة عن سعادتها الكبيرة بالاستقبال الذي وصفته بـ”الحُلم”، مؤكدة أن رمضان استقبلها بمحبة وتقدير فاقا كل توقعاتها، ما جعل اللقاء لحظة لا تُنسى في حياتها.

موهبة واعدة على الشاشة

ولم تكن ضحى مجرد محبة للفن، بل خاضت أولى تجاربها السينمائية بالفعل في فيلم “Happy Birthday”، حيث قدّمت دور البطولة إلى جانب النجمة حنان مطاوع، التي جسّدت دور والدتها في الفيلم. وتدور أحداث العمل ضمن إطار درامي يمزج بين الواقع والخيال، حول أم تمتهن “الصيد بالأيدي” رغم عدم قدرتها على السباحة.

ويبدو أن ضحى تخطو خطواتها الأولى في عالم التمثيل بثقة وموهبة لافتة، وسط دعم من نجوم كبار ومخرجين، مما ينبئ بمسيرة فنية واعدة لهذه الموهبة الصغيرة.