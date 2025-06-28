منة شلبي تستأنف نشاطها من بودابست.. وتستعد لمسلسل موسيقي جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد اطمئنانها على الحالة الصحية لوالدتها، الفنانة زيزي مصطفى، التي تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى لإجراء فحوصات طبية، عادت النجمة منة شلبي إلى نشاطها الفني، حيث سافرت إلى العاصمة المجرية بودابست لتصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد، والذي لم يُعلن عن اسمه النهائي حتى الآن.

مشاريع سينمائية متعددة

ومن المقرر أن تعود منة شلبي إلى القاهرة فور انتهاء تصوير مشاهدها في بودابست، لتواصل تصوير دورها في فيلم “فرقة الموت”، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان أحمد عز، تمهيدًا لعرضه العام المقبل، في حين يدرس صنّاع الفيلم طرحه خلال موسم عيد الفطر.

عمل موسيقي جديد

كما تتحضّر منة لتجربة فنية مختلفة من خلال مسلسل “سيدتي العويلة”، وهو عمل درامي موسيقي (ميوزيكال) من تأليف السيناريست تامر حبيب، ومن المنتظر أن يبدأ تصويره بعد تنسيق مواعيد فريق العمل، ليُضاف إلى قائمة أعمالها المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

آخر ظهور فني

وكان آخر أعمال منة شلبي السينمائية فيلم “الهوى سلطان”، الذي شاركت في بطولته إلى جانب أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

دارت أحداث الفيلم حول علاقة صداقة قديمة تجمع بين شاب وفتاة منذ الطفولة، يواجهان العديد من التحديات الأسرية والاجتماعية، لتطرأ لاحقًا تغيّرات غير متوقعة تقلب مجرى العلاقة.

وهكذا، تواصل منة شلبي ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات السينما والدراما، من خلال تنوّع أدوارها وخياراتها الفنية الجريئة والمتميزة.