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“لحظة من العمر”.. عبد المجيد عبدالله يحتفل بزفاف نجله

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“لحظة من العمر”.. عبد المجيد عبدالله يحتفل بزفاف نجله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم السعودي عبد المجيد عبدالله بزفاف نجله عبدالله إلى الشابة مريم، ابنة إحدى العائلات الكريمة في مملكة البحرين، وذلك في حفل عائلي مميز اقتصر على الأهل والأصدقاء وعدد من الشخصيات المقربة.

وعبّر عبد المجيد عن مشاعره الصادقة بهذه المناسبة الخاصة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “لحظة من العمر، في يوم زواج ولدي عبدالله من مريم، بنت إحدى الأسر الكريمة في البحرين.”

وأضاف: “الحمد لله على تمام الفرح، وألف شكر لكل من شاركني هالفرحة بكلمة، بدعوة، أو بحضور، الله يسعدهم ويجمع بينهم على خير.”

وقد لاقى المنشور تفاعلاً واسعًا من جمهور عبد المجيد عبدالله، الذين عبّروا عن تهانيهم القلبية له ولعائلته، متمنين للعروسين حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.

ويُعد عبد المجيد عبدالله من أبرز نجوم الأغنية الخليجية والعربية، حيث يحظى بمكانة فنية وجماهيرية استثنائية، واهتمام واسع بأخباره الشخصية والفنية على حد سواء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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