كاظم الساهر: “مصر حاضرة في وجداني”.. ومفاجأة قريبة لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف قيصر الغناء العربي، الفنان الكبير كاظم الساهر، في تصريحات خاصة لصحيفة “الخليج 365″، عن مدى ارتباطه العميق بمصر، مؤكدًا أنه لا يمكن أن ينساها مهما طالت غيبته عنها، إذ تمثل له محطة مؤثرة وأساسية في مشواره الفني.

وقال الساهر: “دائمًا ما أسأل عن مصر كلما رأيت أحدًا من أهلها أو شعرت بشيء من رائحتها… مصر حاضرة في وجداني، وسأعود إليها قريبًا لإحياء حفل غنائي جديد.”

رسالة إلى نزار قباني

وفي سياق حديثه، عبّر كاظم الساهر عن حنينه للشاعر الراحل نزار قباني، الذي جمعته به شراكة فنية استثنائية، قائلاً: “لو كان نزار بيننا اليوم، لأرسلت إليه الكثير من الأفكار والمواضيع التي تدور في رأسي، ليكتبها ويغنيها قلبي.”

حفل موازين: نجاح جماهيري ورسالة محبة للمغرب

جاءت تصريحات كاظم الساهر بعد إحيائه حفلاً غنائيًا كامل العدد على المسرح الوطني محمد الخامس ضمن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان موازين الدولي بالعاصمة المغربية الرباط.

وقدم الساهر خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته، من بينها “علّمني حبك”، “لا تتنهد”، و”زيديني عشقًا”، وسط تفاعل جماهيري كبير. كما عبّر عن محبته للمغرب بحمله العلم المغربي وارتدائه قميص المنتخب الوطني، في إشارة إلى فخره باستضافة المملكة لبطولتي كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

مهرجان موازين.. منبر عالمي للموسيقى

يُعد مهرجان موازين الدولي، في دورته العشرين، أكبر مهرجان غنائي في القارة الأفريقية وواحدًا من أبرز مهرجانات العالم. وتقام فعالياته على مدار تسعة أيام من 20 إلى 28 يونيو، بمشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين وأصوات مغربية مميزة، موزعة على ستة مسارح مخصصة لألوان موسيقية متنوعة، تشمل الموسيقى العالمية والشرقية. ويجتذب المهرجان ملايين المتفرجين سنويًا، مما يعكس مكانته الرفيعة في المشهد الثقافي والفني العالمي.