حسن الرداد يُحيي ذكرى رحيل والده بصورة نادرة ورسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان المصري حسن الرداد الذكرى الـ21 لوفاة والده الراحل نبيل الرداد، من خلال منشور مؤثّر شاركه عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، تضمن صورة نادرة له وهو طفل رضيع بين يدي والده، ورافقها بكلمات مليئة بالحنين والاحترام.

وكتب الرداد: “الذكرى 21 لوفاة الأستاذ/ نبيل الرداد، الرجل اللي علّمني المفاهيم والقيم، وعلّمني يعني إيه رجولة بالفعل قبل الكلمة… كان راجل صادق وأمين، وبالبلدي (يقول الحق ولو على رقبته، ومايخافش من أي بني آدم على وش الأرض)… افتقدك يا أبويا”.

ويُعرف عن حسن الرداد ارتباطه العاطفي الكبير بعائلته، وقد تحدّث سابقًا خلال لقائه في برنامج “الممر” على قناة “أبوظبي” عن الصدمات التي شكّلت مسيرته، قائلاً: “الزمن هو كل حياتي، هو اللي شكّلني، مررت بتجارب كتيرة خلّتني أحب الماضي وأحترم كل لحظة عشتها… الواحد أحياناً بيفكر إنه سيد قراره، لكن الحقيقة إن الزمن أقوى من أي إنسان، هو اللي بيلعب لعبته”.

وأضاف بأسى: “الزمن خد مني حاجات كتير أوي، فقدت أخويا وأبويا وأمي… وده غيّر فيّ حاجات كتير، وغيّر شكل شخصيتي تماماً”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشور، معبّرين عن دعمهم ومواساتهم للفنان الذي لطالما عبّر عن تقديره لعائلته واعتزازه بقيمها في مختلف محطاته الشخصية والفنية.