يحيى الفخراني يكشف رسالة من ديزني ويعلّق على ميزانية “الملك لير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب النجم القدير يحيى الفخراني عن سعادته بالتحضير لعرض مسرحيته المنتظرة “الملك لير” على خشبة المسرح القومي، وذلك خلال مؤتمر صحافي أُقيم للإعلان عن تفاصيل العمل المرتقب، والذي يُعد من أضخم العروض المنتظرة في الموسم المسرحي الجديد.

وخلال اللقاء، كشف الفخراني عن لفتة تقديرية من شركة “ديزني” العالمية، عقب مشاركته في أحد أعمالها الصوتية، قائلاً: “شركة ديزني بعتولي جواب شكر، وقالولي إني لا أقل أهمية عن توم هانكس، وحطوا صورتي جنبه على الأفيش، رغم إني مطلبتش دا”. وأشار إلى أن هذه المبادرة شكّلت لحظة اعتزاز بمشواره الفني وتقديرًا كبيرًا لمكانته الفنية عربياً وعالمياً.

أما عن أجره في “الملك لير”، فقد أوضح الفخراني أن الأمر لا يتعلق بمقابل مادي شخصي، قائلاً: “لما سألوني عن أجري، قلت لهم اللي تدفعوه، إحنا مش عايزين نرمي فلوس الدولة في الأرض، لازم نوظفها صح، ولو مش هتدفعوا برده ماشي، مش أنا اللي معلّي الأجر، دا لتكاليف المسرحية فقط”.

كما أثنى الفخراني على الفنان القدير أشرف عبد الغفور، واصفًا إياه بـ”الإنسان الخلوق الذي لا تُمسك عليه غلطة”، وأضاف: “أشرف عبد الغفور ساب لنا فنانة عظيمة هي ريهام، وحاولت أقابله في التليفزيون أو المسرح وماعرفتش، وملقتش شكوى واحدة من الزملاء عنه”.

وفي لحظة وجدانية، تحدث الفخراني عن الحريق الذي طال المسرح القومي في وقت سابق، قائلاً: “المسرح القومي اتحرق يومًا ما، وقعدت شهرين مقدرش أعدّي العتبة، وجالي اكتئاب. المسرح له أثر كبير في قلبي، وبحب ريحته وهي على قلبي زي العسل”.