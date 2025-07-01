من البندقية.. كيم كارداشيان تخطف الأنظار بإطلالة غير تقليدية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عناوين الصحف والمواقع خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بإطلالة جريئة ولافتة في حفل زفاف مؤسس شركة “أمازون”، الملياردير الأميركي جيف بيزوس، والإعلامية لورين سانشيز، الذي أُقيم في مدينة البندقية الإيطالية.

وشاركت كارداشيان جمهورها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من المناسبة، حيث ظهرت بفستان مكشوف الصدر، دون أكمام، وتزيّنه تنورة طويلة ذات فتحة ساق كبيرة، نسّقتها مع جوارب طويلة باللون البيج.

وأكملت إطلالتها المبهرة بقلادة لافتة من أحجار الكريستال، وحذاء بكعب عالٍ باللون البيج أيضًا، ما أضفى على حضورها لمسة من الترف والجرأة، لتكون واحدة من أكثر الإطلالات تداولاً من حفل الزفاف الذي حضره عدد كبير من نجوم العالم.