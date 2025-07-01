شيرين عبد الوهاب تتعرض لحملة تشويه.. ومحاميها يخرج عن صمته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحافيًا ردّ فيه على موجة الانتقادات التي طالتها عقب مشاركتها في حفل ختام مهرجان موازين في دورته الـ20 بالمغرب، مؤكدًا أنها تتعرض لحملة ممنهجة تهدف إلى النيل من نجاحاتها.

وأوضح قنطوش في البيان أن “الفنانة شيرين عبد الوهاب تشكر كل من ساندها ووقف بجانبها. نحن لسنا ضد حرية الرأي، ولكن يجب أن تكون آراء بنّاءة خالية من الإساءة، أما ما يحدث من حملات ممنهجة تتضمن إساءات واضحة فسيُقابل بإجراءات قانونية حازمة”.

وكانت شيرين قد واجهت انتقادات من بعض الحاضرين بعد أن بدأت فقرتها الغنائية بـ”ميدلي” من أشهر أعمالها باستخدام تقنية الـ”بلاي باك”، ما أثار استياء عدد من جمهورها الذي طالبها بالغناء الحي بعد غيابها عن الحفلات في المغرب لما يقارب تسع سنوات. وقد تفاعل الجمهور مع بداية الفقرة بهتافات “غني بصوتك”، لتستجيب شيرين سريعًا وتكمل الحفل بأداء مباشر على المسرح.

هذا الموقف، الذي أثار الجدل، لم يُثنِ شيرين عن متابعة فقرتها بروح فنية عالية، مؤكدة حرصها على إرضاء جمهورها والوقوف دومًا عند توقعاته، رغم الحملات التي تستهدفها من آن لآخر.