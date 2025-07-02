محمد إمام يُحدث فوضى في حي شعبي بسبب عملية سرقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ سكان أحد الأحياء الشعبية في القاهرة بحالة من الارتباك أمام محل شهير في المنطقة، بعدما لاحظوا حركة غير طبيعية داخل المكان، ما دفع عدداً كبيراً منهم إلى التوجّه سريعاً للاطمئنان على الوضع، ظنًّا منهم أن المحل يتعرض لعملية سرقة حقيقية.

لكن سرعان ما تبيّن أن ما يحدث هو تصوير أحد مشاهد فيلم “صقر وكناريا” للفنان محمد إمام، وتحديداً مشهد سرقة “سوبر ماركت”، في سياق درامي يتضمن مطاردة بعض الرجال لبطل العمل بعد تنفيذه عملية نَصب.

وأوشكت الأمور على الخروج عن السيطرة، إذ كادت تقع أزمة بين الأهالي وفريق العمل، لولا تدخّل رجال الأمن لتوضيح الموقف، حيث سادت بعدها أجواء من الارتياح، والتفّ عدد من المواطنين حول محمد إمام لالتقاط الصور التذكارية معه.

فيلم “صقر وكناريا” من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته كل من: محمد إمام، شيكو، انتصار، يارا السكري، ويسرا اللوزي.

ويجسد الفيلم قصة صديقين يتّخذ كل منهما مساراً مختلفاً في الحياة، أحدهما يسير في طريق الخير والآخر في طريق الشر، ما يخلق حالة من الصراع الكوميدي والتشويق طوال الأحداث.