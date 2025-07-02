زحام واحتداد.. غادة عبد الرازق تربك الأجواء في العرض الخاص لـ”أحمد وأحمد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد العرض الخاص لفيلم “أحمد وأحمد”، للنجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، حالة من الزحام الشديد عند وصول الفنانة غادة عبد الرازق إلى مكان الحدث، ما اضطرها للتوقف عن متابعة مسيرها نحو السجادة الحمراء، وبدت منزعجة من الفوضى، حيث توجهت إلى الـ”بودي غاردات” بلهجة حادة قائلةً: “مش هينفع كده، مش هاكمّل”. وعلى إثر ذلك، بدأ الحرس الخاص بإبعاد الصحافيين والمراسلين لفتح الطريق أمامها، قبل أن تستكمل دخولها.

وعند وصولها إلى السجادة الحمراء، التقطت غادة الصور الرسمية، وبدت أكثر ارتياحاً، حيث تفاعلت مع الصحافيين بحركات وجه طريفة، أضفت على الأجواء لمسة من الكوميديا والمرح.

وخطفت غادة الأنظار بإطلالة جديدة كلياً، حيث ظهرت بشعر قصير ومكياج جريء، في تغيير لافت لأسلوبها المعتاد. كما نشرت عبر حسابها على “إنستغرام” صوراً التُقطت لها داخل السيارة أثناء وضع اللمسات الأخيرة على مكياجها قبل الدخول، وعلّق المصوّر شريف القاضي على إحدى الصور قائلاً: “الجميلة غادة عبد الرازق في العرض الأول لفيلمها”.

يُذكر أن فيلم “أحمد وأحمد” يضم مجموعة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، محمد لطفي، وعلي صبحي. الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا، حيث يعود أحمد فهمي إلى مصر بعد سنوات في الغربة، ليكتشف أن خاله، الذي يُجسّده أحمد السقا، قد فقد ذاكرته بعد تعرّضه لحادث غامض، وتتوالى الأحداث عندما يدرك أن خاله يقود إمبراطورية إجرامية، لتبدأ سلسلة من المطاردات المثيرة.