فان ديزل يكشف عودة شخصية بول ووكر بالجزء الجديد من سلسلة Fast & Furious

فان ديزل يكشف تفاصيل الجزء الجديد من fast & furious وموعد عرضه

فان ديزل والعودة لسلسة أفلام fast & furious بعد عامين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:54 مساءً - أكد النجم العالميموعد إصدار الجزء الجديد من سلسلة أفلام، وأيضاً عودة الشخصية التي جسدها النجم الراحلخلال الأجزاء الماضية "برايان أوكونر".وكان قد أعلن النبأ النجم فان ديزل خلال حضوره مهرجان "فيول فيست" المُقام في لوس أنجلوس مؤكداً إطلاق الجزء الجديد من الفيلم في أبريل 2027، موضحاً بأن الجزء الجديد يشهد عودة أحداث سلسلة الأفلام إلى لوس أنجلوس، وعودة سباقات السيارات في الشوارع، كما ستشهد أحداث الفيلم ظهور شخصية "دوم" والتي يُجسدها فان ديزل والشخصية التي جسدها النجم الراحل بول ووكر "برايان أوكونر".وجاءت التصريحات الأخيرة للنجم فان ديزل لتؤكد على العودة للسعي للوصول إلى النجاح القديم الذي حققت الأجزاء السابقة من سلسلة أفلام fast & furious.يُذكر أن الجزء الجديد من فيلم fast & furious يأتي بعد عرض آخر جزء منه عام 2023 وذلك من خلال فيلم " Fast X" والذي جسد بطولته النجم فان ديزل أمام كل من تشارليز ثيرون، جايسون موموا، ميشيل رودريغيز، هيلين ميرين، مايكل روكر وجاء الفيلم من إخراج لويس لوترييه.يُمكنكم قراءة: بول ووكر يعود الى الذاكرة في يوم ميلادهودارت أحداث فيلم " Fast X" حينما ينطلق "دانتي" ابن زعيم إحدى العصابات ويُدعى "هيرنان رييس" والذي قُتل قبل عشر سنوات للانتقام من بطل الفيلم "دوم توريتو" وعائلته وشركائه بعد التسبب في مقتل والده وسرقة أمواله.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».