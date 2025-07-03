وفاة نجم مهرجانات شاب تُصدم زملاءه وتفجع فرقته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي المطرب الشعبي المصري أحمد عامر في ظروف مفاجئة وصادمة، مساء الثلاثاء، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانه اعتذاره عن أي نشاط فني في الفترة المقبلة بسبب حالته الصحية، من دون الكشف عن التفاصيل.

وأعلن الفنان رضا البحراوي خبر الوفاة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا أحمد عامر في ذمة الله، اللّهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك”.

من جانبه، أوضح نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل في تصريحات إعلامية أن الراحل أنهى إحياء حفل زفاف في مدينة المنصورة، ثم توجّه إلى القاهرة لإحياء مناسبة أخرى، لكنه أُصيب بإعياء شديد ونُقل إلى المستشفى، حيث فارق الحياة داخل مستشفى في مدينة المحلة.

وأضاف كامل: “أنا تواصلت مع نقيب المحلة وطلبت منه التوجّه إلى منزل الراحل ومساعدة أسرته، لأن أحمد كان شاباً طيباً وخلوقاً، وفرقته في حالة انهيار تام بعد الفاجعة”.

وتوالت عبارات النعي من نجوم الغناء الشعبي والمهرجانات، أبرزهم حسن شاكوش، حمو بيكا، عمر كمال، وسعد الصغير، الذين عبّروا عن حزنهم العميق لفقدان زميلهم الراحل.