تامر عاشور يكشف عن أمنيته الغنائية ويعلّق على ظهوره بالعكاز في حفلاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على قناة CBC، كشف الفنان تامر عاشور عن مجموعة من الأحلام الفنية التي يطمح لتحقيقها، في مقدّمتها الغناء على المسرح مع النجمة شيرين عبدالوهاب، مشيراً إلى أنّ هذا الحلم يراوده منذ فترة. كما عبّر عن رغبته في التعاون الفني مع الفنانة أصالة، مؤكداً أنّه يتطلّع لتجربة مميزة تجمعه بها مستقبلاً.

وفي سياق آخر، أوضح عاشور سبب ظهوره مؤخراً بالعكاز في أكثر من مناسبة، مشيراً إلى معاناته من إصابة في الرباط الصليبي، لكنه أصرّ على عدم الغياب عن جمهوره، حيث أحيا حفلتين رغم ألمه: الأولى في الكويت بمشاركة النجم تامر حسني، والثانية في مهرجان “موازين” بالمغرب.

وأشاد عاشور بتعاونه مع المايسترو هاني فرحات، واصفاً إياه بالشخص الهادئ والمبدع، ومؤكداً أنّ العمل معه يضيف إلى أي تجربة فنية قيمة خاصة.