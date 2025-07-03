هاني فرحات يوضح موقفه من لقب “صوت مصر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّ المايسترو هاني فرحات ضيفاً على برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” عبر قناة CBC، حيث تحدث عن تعاونه المستمر مع النجمة أنغام، مشيداً بذوقها العالي وحرصها على اختيار الألحان والكلمات بدقة، مؤكداً أن الانسجام بينهما يعود لتقارب ثقافتهما الموسيقية.

وأشار فرحات إلى أن الخلافات نادراً ما تحدث بينهما، وإن حصلت فهي تكون لمصلحة العمل والجمهور، لافتاً إلى أن أي نقاش فني يهدف دائماً إلى تقديم الأفضل.

وعن الجدل الدائر حول لقب “صوت مصر”، أوضح أن الصراع الحقيقي ليس بين الفنانين، بل بين جماهيرهم، وقال: “ثقافتنا العربية تحب الألقاب، لكن الأهم من اللقب هو أن كل الأسماء المطروحة مثل أم كلثوم، شادية، أنغام، شيرين، وآمال ماهر… كلهم أصوات مصر، وكل فنان منهم مصدر فخر، لأنهم من بلد المواهب: مصر”.