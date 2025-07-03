مفاجأة في ألبوم رامي صبري.. حسام حبيب يكشف: “دي قصتي الصعبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان حسام حبيب عن مشاركة غير متوقعة في ألبوم رامي صبري الجديد “أنا بحبك أنت”، مؤكداً أن أغنية “وبحكيلك عن الأيام” تُجسّد واحدة من أصعب المراحل التي مرّ بها في حياته.

وكتب حسام عبر خاصية القصص المصوّرة على إنستغرام:

“مبروك لأخويا وصديقي رامي على الألبوم، إن شاء الله يكسر الدنيا. ‘وبحكيلك عن الأيام’ مش مجرد أغنية… دي قصة بتعبّر عن مرحلة مؤلمة جداً في حياتي. فرحت لما رامي وقف عندها واختارها، واتأكدت إنها هتوصل بإحساسه الحقيقي لكل الناس… وأنا أولهم، رغم إن سماعها صعب جداً عليّ”.

من جهته، ردّ رامي صبري قائلاً:

“الله يبارك فيك يا حسام، وعارف قد إيه الأغنية دي ليها مكانة عندك… إنت فنان وإنسان حقيقي، وشرف كبير ليا إنها تكون ضمن ألبومي. شكراً على الهدية الغالية”.

الأغنية المنتظرة أصبحت محط أنظار الجمهور، كونها لا تحمل فقط إحساس رامي، بل أيضاً تجربة شخصية عميقة عاشها حسام حبيب، ما يجعلها واحدة من أبرز مفاجآت الألبوم.