ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم الذكرى الخامسة لرحيل الممثلة المصرية رجاء الجداوي ولكي نستذكرها نستعرض لكم أبرز المعلومات التي فد لا تعرفونها عنها:
- اسمها الحقيقي هو نجاة علي حسن الجداوي وهي من مواليد مدينة الإسماعيلية في شرقي مصر
-بدأت مسيرتها كعارضة أزياء وسافرت عدة مرات كمرافقة لرئيس الجمهورية المصرية من أجل تسويق القطن خارج مصر.
- خالتها هي الفنانة الشهيرة تحية كاريوكا
- بدايتها الفنية كانت من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت إلى 62 عامًا.
- تزوجت في مطلع السبعينيات من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذي توفي قبلها وتحديداً في عام 2016، ولديهما ابنة وحيدة اسمها أميرة
- بعد مشاركتها في مسلسل "ريح المدام" إنتشرت شائعات عن زواجها من الممثل المصري أكرم حسني، وهي الشائعة التي أضحكتها.
-أكثر ما تخاف منه كان الزواحف والثعابين، وأنه من الممكن أن تصاب بإغماءة اذا رأت الزواحف.
- توفيت بعد صراع دام لـ 43 يومًا مع فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر في الذكرى الخامسة لوفاتها.. معلومات لا تعرفونها عن رجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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