ميرنا وليد - بيروت - تعرّض النجم الكولومبي لويس دياز لإنتقادات لاذعة بعد انتشار مقاطع فيديو له وهو يرقص ويمزح مع مؤثرين على مواقع التواصل في مدينة بارانكيا، في وقتٍ كانت تُقام فيه مراسم عزاء زميله في ليفربول، ديوغو جوتا، الذي تُوفي مؤخراً إثر حادث سير .
الظهور غير المتوقع لدياز بهذا الشكل، أثار استياء جماهير "الريدز"، خاصةً أن جوتا سبق وعبّر عن تضامنه العميق مع دياز خلال محنة اختطاف والده، ما اعتُبر حينها موقفًا إنسانيًا نبيلاً.
ووصف عدد من المشجعين تصرف دياز بـ"غير اللائق" و"الخالي من الوفاء".
كانت هذه تفاصيل خبر زميل ديوغو جوتا يرقص بالتزامن مع مراسم عزائه..فيديو يثير ضجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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