ثراء جبيل تكشف لـ الخليج 365 عن مشاعرها بعد اكتشاف حملها وشعورها بالخوف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 10:27 صباحاً - تستعد الفنانة ثراء جبيل لدخول مرحلة جديدة في حياتها ألا وهي الأمومة، وذلك بعد إعلان حملها من زوجها الفنان الشاب مختار الديناري، حيث كشفت ثراء عن حملها خلال مجموعة من الصور التي أبرزت ملامح الحمل ونشرتها على حسابها بموقع إنستغرام وعلقت قائلة: "معجزتنا الصغيرة في الطريق.. الخطوات الأولى نحو الأمومة".

سعادة بالحمل ورعب من المسؤولية

وكشفت ثراء جبيل لـ"الخليج 365" عن مشاعرها بعد معرفة حملها الأول واستعدادها لخطوة الأمومة قائلة: "كنت سعيدة جداً بمجرد اكتشاف حملي، وفي نفس الوقت مرعوبة، لأني شعرت بمسؤولية رهيبة، إضافة إلى خوفي من المستقبل، ولكن شعرت بنعمة كبيرة أن يكون لدي طفل أو طفلة وأكون أماً لأني تمنيت ذلك من سنوات".

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وأكدت ثراء جبيل أنها كانت تحلم بالأمومة قبل زواجها معتبره أن حدوث الحمل حالياً هو ترتيب من الله بأن يكون في الوقت المناسب وأنها ممتنة جداً، مشيرة إلى أنها غير قلقة من ابتعادها عن المشاركة في الأعمال الفنية قائلة "عمري ما كان عندي هاجس الشعل، سواء عندما تزوجت وسافرت إلى أمريكا، أو لحملي حالياً لأن الشغل نصيب، كما أن الشخص لا بد أن يوفر وقت لحياته الاجتماعية ولنفسه وهذا مهم جداً لا يقل أهميه عن العمل".

عرض "وعملت فينا ايه السنين" آخر نشاطات ثراء جبيل

وكانت ثراء جبيل قد عرضت مسرحية "وعملت فينا ايه السنين" لمدة 3 ليالٍ مطلع شهر يونيو الماضي، والعرض عبارة عن ثنائي معاصر يحاولان التعبير عن مشاعرهما تجاه بعضهما البعض في مراحل مختلفة من علاقتهما في ظل حضور أصواتهما الداخلية في نفس المكان، وتطرح المسرحية حالة التباين ما بين ما نفكر فيه وما نقوله في إطار الحب والعلاقات.

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وتواجدت ثراء جبيل في موسم دراما رمضان 2025 بعدة أعمال الأول هو مسلسل "العتاولة 2" وجسدت شخصية جيجي زوجة خضر والتي تم إضافتها إلى أحداث الجزء الثاني، والعمل بطولة: أحمدالسقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، زينب العبد، وفاء شوقي ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

كما شاركت ثراء في مسلسل "لام شمسية" بطولة: أمينة خليل، أحمدالسعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاءالطوخي، ياسمينا العبد وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، هذا بالإضافة إلى ظهورها كضيفة شرف في مسلسل "إخواتي" بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي وحاتم صلاح وتأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

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