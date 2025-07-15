هيئة المسرح والفنون الأدائية تُبرز تنوّع الفنون السعودية في مهرجان أفينيون- فرنسا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 10:20 مساءً - تشارك هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية في فعاليات مهرجان أفينيون الثقافي بجنوب فرنسا، مقدّمةً للجمهور العالمي أربعة من الفنون الأدائية السعودية الأصيلة، إضافة إلى المسرحية المعاصرة "طوق" من إخراج فهد الدوسري، بهدف إبراز التراث الإبداعي وتعزيز التبادل الثقافي، وتستمر هذه المشاركة حتى 22 يوليو الجاري.

الفن السعودي

مشاركة هيئة المسرح تتضمنت عروضًا متنوعة

وتنوّعت المشاركة بين الفنون التالية:

الخطوة: من أشهر الفنون الأدائية في جنوب السعودية، يؤديها الرجال والنساء بلباسهم التقليدي، وتمتاز بألحانها الوجدانية وخطواتها المتناسقة التي أكسبتها اسمها.

الخبيتي: فن السهول الممتدة في غرب المملكة، يبدأ بأداء الكسرة مصحوبة بأنغام السمسمية والدفوف، ويشتهر بلباس "الحويس" الملوّن، مع تنويعة خاصة بالنساء تُسمى "الصحّن".

اللّيوة: فن أدائي جماعي من شرق السعودية يؤديها الرجال والنساء بحركات إيقاعية حول الآلات الموسيقية، وتتميّز بإيقاعات الطبول المبهجة وأنغام آلة النفخ "الصرناي".

عرضة وادي الدواسر: فن أدائي حماسي ، يُؤدى بقصائد ملحمية وإيقاعات سريعة، غالبًا بالسيوف والطبول، ويرتدي فيه المؤدون الزي الوطني السعودي الكامل.

الفن السعودي على مسارح فرنسا

مسرحية طوق ضمن مشاركة هيئة المسرح

كما قدّمت المسرحية السعودية "طوق" رؤيتها المعاصرة من قلب واقعنا اليومي، لتطرح تساؤلات فلسفية حول رتابة الروتين الإنساني والسعي لكسر القيود غير المرئية، وهي من إخراج فهد الدوسري، وبطولة كلّ من أحمد الذكر الله، وفاطمة الجشي، ومريم حسين، وعبد العزيز الزياني، وخالد الهويدي، وشهاب الشهاب.

تؤكّد هذه المشاركة حرص الهيئة لإبراز الفنون الأدائية السعودية إلى محافل الثقافة العالمية وتعزيز حضورها في مشهد الفنون المعاصرة.

مهرجان أفينيون في فرنسا

يقام مهرجان أفينيون، وهو مهرجان فني سنوي، في مدينة أفينيون الفرنسية كل صيف في يوليو في باحة قصر الباباوات، بالإضافة إلى مواقع أخرى في المدينة. أسسه جان فيلار عام 1947، وهو أقدم مهرجان قائم في فرنسا.

تخصص الدورة التاسعة والسبعون لمهرجان أفينيون التي تقام في جنوب شرقي فرنسا حيّزًا رئيسيًا للعربية، بوصفها "لغة النور" و"المعرفة".

ويتضمن هذا المهرجان المسرحي الدولي الذي يقام ما بين 5 يوليو الحالي و26 منه 42 عملًا يُقدَّم منها 300 عرض، بينها 32 عملا من سنة 2025، بحسب برنامجه الذي أعلنه مديره تياغو رودريغيز في أفينيون وعلى صفحات المهرجان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويتسم "بالمساواة التامة" على قوله.



