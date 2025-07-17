مخرجون يخطفون الأضواء أمام الكاميرا بعد ترشحهم لجوائز في التمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 10:19 مساءً - هناك العديد من المخرجين العالميين الذين ترشحوا لجوائز تمثيلية، سواء كانت جوائز الأوسكار أو جوائز مرموقة أخرى. حيث فاز بعضهم بجوائز أوسكار عن فئة التمثيل الى جانب كونهم أهم مخرجي العالم. وآخرهم المخرج مارتن سكورسيزي، 82 عامًا، الذي انضم إلى قائمة قصيرة من كبار مخرجي السينما الذين عبروا إلى عالم التمثيل التلفزيوني في سن مُتقدم.

وفي ما يلي بعض المخرجين الذين ترشحوا لجوائز تمثيلية أو فازوا بها:

مارتن سكورسيزي

آخر مخرجي العالم الذين ترشحوا لجوائز تمثيلية، مارتن سكورسيزي Martin Scorsese الذي فاجأ الجميع واقتنص أول ترشيح له كممثل في جوائز إيمي Emmy 2025، عن فئة أفضل "ضيف شرف" في مسلسل كوميدي، بعد ظهوره بشخصيته الحقيقية في الحلقة الافتتاحية للمسلسل الكوميدي الساخر The Studio.

روبرتو بينيني

المخرج والممثل الإيطالي روبرتو بينيني Roberto Benigni، فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "Life Is Beautiful" - هو فيلم كوميدي درامي إيطالي تدور أحداثه خلال الحرب العالمية الثانية- عام 1997، حيث يلعب بينيني دور أب يحاول حماية ابنه من أهوال معسكرات الاعتقال النازية من خلال تحويل حياتهم إلى لعبة. وكان هذا أول فوز لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في أداء غير إنجليزي. كما فاز بنفس الفيلم على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون عام 1998 لأفضل ممثل، وجائزة سيزر عام 1999 لأفضل ممثل، وجائزة معهد الفيلم الأسترالي عام 1998 لأفضل ممثل أجنبي.

كلينت إيستوود

كلينت إيستوود Clint Eastwood هو ممثل ومخرج اميركي، فاز بجائزة أفضل ممثل رئيسي عام 1993 عن فيلم "غير المسامح". كما فاز بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج وأفضل فيلم عن نفس الفيلم في نفس العام.

فرانسيس مكدورماند

فرانسيس مكدورماند Frances McDormand هي مخرجة وممثلة أمريكية حائزة على جائزة الأوسكار، وقد فازت بثلاث جوائز أوسكار كأفضل ممثلة. كما أنها ترشحت لـ 6 جوائز أوسكار في مسيرتها. فازت بأول أوسكار لها عن دورها في فيلم " Fargo" عام 1997 وهو فيلم جريمة ودراما، لعبت فيه دور شرطية حامل وفازت من خلاله بالجائزة كأفضل ممثلة، وفازت بالثاني عن دورها في فيلم " Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" عام 2017، وهو فيلم درامي لعبت فيه دور أم حزينة تسعى للعدالة. وحصلت على الجائزة الثالثة عن دورها في فيلم " Nomadland" عام 2021، وهو فيلم درامي فازت فيه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها كبدوية تعيش في رحلة عبر الغرب الأمريكي.

ريجينا كينج

ريجينا كينغ Regina King فازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عام 2019 عن دورها في فيلم "If Beale Street Could Talk". حصلت على ترشيحات أخرى في فئات مختلفة، بما في ذلك أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني. وفازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عام 2019 عن دورها في فيلم "If Beale Street Could Talk".

جيمي فوكس

المخرج والممثل جيمي فوكس Jamie Foxx ترشح لجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار وفاز بالجائزة لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "Ray" عام 2005، حيث جسد شخصية الموسيقي الشهير راي تشارلز، وحصل على إشادة واسعة عن أدائه. بالإضافة إلى ذلك، تم ترشيح جيمي فوكس لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "Collateral" في نفس العام (2005).

روبرت ريدفورد

المخرج والممثل الأميركي روبرت ريدفورد Robert Redford تم ترشيحه مرة واحدة فقط لجائزة أفضل ممثل عن فيلم "The Sting" عام 1973. الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا وفاز بسبع جوائز أوسكار من أصل عشرة ترشيحات، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج.

يوسف شاهين

تم ترشيح المخرج والكاتب المصري يوسف شاهين لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "باب الحديد" في مهرجان برلين السينمائي الدولي. ومع ذلك، لم يفز بالجائزة، وفيلم "باب الحديد" هو فيلم مصري أصدر عام 1958، أخرجه وأدى فيه يوسف شاهين دور البطولة (شخصية قناوي). يوسف شاهين لم يكن ممثلاً محترفاً قبل هذا الفيلم، بل كان مخرجاً، ولكن دوره في "باب الحديد" كان مميزاً لدرجة أنه أثار انتباه لجنة التحكيم في مهرجان برلين. وقد ذكر المخرج خالد يوسف أن لجنة التحكيم لم تمنح الجائزة ليوسف شاهين لأنهم اعتقدوا أنه بالفعل أعرج بحسب دوره في الفيلم، وعندما التقوا به لاحقاً وشاهدوه في الواقع أخبروه بذلك.