أول تعليق من منة شلبي على شائعة وفاة والدتها زيزي مصطفى

منة شلبي تعبر عن استيائها وتشكر كل من اطمأن على والدتها

تعليق منة شلبي على شائعة وفاة الدتها على حسابها بموقع فيس بوك

من هى زيزي مصطفى؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 11:49 مساءً - عبرت الفنانةعن استيائها الشديد من انتشار شائعة وفاة والدتها الفنانةوالذي تم تدوالها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية سواء في وسائل الاعلام أو على السوشيال ميديا، استناداً إلى منشور الفنانالذي أعلن فيه خبر الوفاة، قبل التأكد من كذب هذه الأنباء والتأكيد على عدم وفاة زيزي مصطفى.وحرصت منة شلبي على طمأنه جمهورها ومحبيها على والدتها والتأكيد على تحري الدقة قبل نشر هذه الأخبار، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك كتبت فيه: "الحمد لله.. والدتي بخير.. وبجد عيب عيب عيب اللي بيحصل ده، وأرجو تحري الدقة، وأشكر وأطمن كل من قلق على والدتي وعليا متحرمش أبداً".يمكنكِ قراءة.. منة شلبي .. محاولات سينمائية ناجحة للتغريد خارج السربوبدروه اعتذر الفنانعن نشر شائعة وفاة الفنانةعلى حسابه بموقع فيس بوك دون تحري الدقة والتأكد من صحة الخبر، وتسبب في نقل وسائل الاعلام الخبر منه كما برر تصرفه، حيث كتب في منشور على فيس بوك:" أعتذر عن الخبر إذا لم يكن صحيحأ فالخبر منقول، تمنياتنا بالشفاء العاجل للفنانة".يذكر أنيزي مصطفى راقصة وممثلة مصرية، كانت بدايتها كراقصة في الستينيات، لتقتحم السينما من خلال المشاركة في فيلم "بنت شقية" عام 1967، ثم كانت السبعينيات والثمانينيات هي فترة نشاطها الفني حيث شاركت في العديد من الأفلام منها "واحدة بواحدة، احترسي من الرجال يا ماما"، ثم إعتزلت الرقص أواخر الثمانينات، لتعود كممثلة في السنوات الأخيرة في فيلمي "وش إجرام، اللي اختشوا ماتوا".

على جانب آخر تعيش النجمة منة شلبي حالةً من النشاط الفني ولا سيما السينمائي، إذ تشارك في ثلاثة أفلام مهمة منتظر عرضهم خلال الفترة المقبلة، الأول هو "هيبتا - المناظرة الأخيرة" والذي يشارك في بطولة كلُ من: كريم فهمي ومحمد ممدوح وجيهان الشماشرجي وسلمى أبو ضيف وكريم قاسم ومايان السيد وخالد أنور وحسن مالك وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج هادي الباجوري.

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إقرأي أيضاً.. أفلام النجمات الكبار تنافس بقوة في سينما 2025.. أبرزهن يسرا ومنة شلبيوانتهت منة شلبي هذا الأسبوع من تصوير فيلم "" مع أحمد عز وأسر ياسين ومحمود حميدة وإخرج أحمد علاء، والمقرر طرحه فى دور السينما خلال موسم أفلام عيد الفطر 2026، أحمد عز، أما ثالث الأفلام التى تنتظرها منة شلبي هو "The Seven Dogs" الذي تشارك في أحداثه كضيفة شرف، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز ويضم نخة كبيرة من النجوم العالميين والعرب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».