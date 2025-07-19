شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إصابته.. حسام حبيب يغنى بالعكاز فى حفله الأول بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة جدة ليلة استثنائية مع حفل المطرب حسام حبيب، الذي أصر على إحياء أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم جدة لعام 2025، رغم تعرضه لإصابة بالغة في كاحل القدم أدت إلى كسر قدمه ونقله للمستشفى صباح أمس الجمعة.

ولم تمنع هذه الإصابة حسام من الاستجابة لتطلعات جمهوره السعودي، فحضر إلى المسرح على كرسي متحرك، وظهر على المسرح بالعكاز، وقدم عرضه الفني بصورة أثارت إعجاب الحضور ومنحته احترام الجميع.

جاءت تفاصيل الإصابة عندما تعرض حسام حبيب لالتواء شديد في كاحل قدمه أثناء انتهائه من البروفات النهائية لحفل "أحاسيس"، الذي يعد محطة فنية مميزة في مشواره؛ حيث كان يباشر التحضيرات الأخيرة على برنامج الحفل الذي أعده خصيصا للجمهور السعودي، وتسبب الالتواء القوي في حدوث كسر بإحدى عظام القدم، مما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والفحوص اللازمة لضمان استقرار حالته الصحية قبل الحفل.

رغم آلام الإصابة ونصيحة البعض بتأجيل أو إلغاء مشاركته بالحفل، أصر حسام حبيب على أن يقف أمام جمهوره السعودي ويقدم الأغاني التي انتظروها منه منذ فترة طويلة.

وحمل حضوره رسالة احترام وتقدير للجمهور، واعتبر ذلك تعبيرا عن الالتزام والوفاء، حيث لم يشأ أن يخيب ظن عشاقه الذين انتظروا اللقاء الأول معه في جدة.

هذا الإصرار أشاد به منظمو الحفل والحضور الذين لمست كلماتهم ومشاعرهم التقدير الكبير لما صنعه الفنان على المسرح وهو بالعكاز.

وخلال الحفل، قدم حسام حبيب مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، فضلا عن أعمال حديثة مثل أغنية "سيبتك" التي أطلقها مؤخرا وحققت نجاحا لافتا.

وما أن انتشر خبر إصابة حسام حبيب حتى تفاعل معه عدد كبير من النجوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأرسلوا له رسائل الدعم والمساندة والدعوات بالشفاء العاجل.