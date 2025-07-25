شكرا لقرائتكم خبر عن 6 سنوات على رحيل فاروق الفيشاوى.. أبرز أدواره الفنية وبصمات لا تنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة الـ25 من يوليو مع ذكرى رحيل الفنان فاروق الفيشاوى الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم من عام 2019، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة حقق فيها نجومية كبيرة بأدوار ترك فيها بصمته، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء عليه من خلال السطور التالية.

قدم الفنان الراحل فاروق الفيشاوى العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوه"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سويًا ثنائى ناجحًا فى السينما.

انطلاقة فاروق الفيشاوى فى السينما

انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام التى لاقت نجاحا كبيرا، وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها: فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.

أبرز أدوار فاروق الفيشاوى بالدراما

أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عمل درامى، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" الذى حقق به شهرة واسعة، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع صجيق عمره عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.