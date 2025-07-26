شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تؤمن حسابك على إنستجرام فى 3 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ازدياد حوادث اختراق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح تأمين الحسابات أولوية قصوى، خاصة على منصة شهيرة مثل إنستجرام، وإليك 3 خطوات بسيطة لكنها فعالة لحماية حسابك من السرقة أو الاستخدام غير المصرح به:

1. فعل المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication)

ولتفعيل ذلك ادخل إلى الإعدادات ثم الأمان ثم المصادقة الثنائية، واختر طريقة التحقق سواء عبر رسالة نصية أو تطبيق مثل Google Authenticator وهذه الخطوة تجعل من الصعب تقريباً دخول شخص آخر لحسابك حتى لو عرف كلمة السر.

2. استخدم كلمة سر قوية ومختلفة عن باقي حساباتك

تجنّب الأسماء وتواريخ الميلاد، ويفضل أن تحتوي على رموز وأرقام و استخدم مدير كلمات مرور إذا كنت تخشى النسيان.

3. راقب الأجهزة المتصلة بحسابك

وسيتم تحقيق ذلك من الإعدادات ثم النشاط ثم تسجيلات الدخول، ويمكنك مراجعة الأجهزة التي سجلت الدخول منها، وإذا وجدت جهازًا غريبًا، يمكنك تسجيل الخروج منه فورًا.



يستخدم المخترقون حيلًا مثل صفحات مزيفة تطلب منك "تسجيل الدخول"، أو رسائل وهمية تطلب "تأكيد بياناتك"، لذا لا تضغط على أي روابط مشبوهة، ولا تشارك كلمة سرك مع أي جهة، خاصة أن الاختراق قد يعني خسارة صورك، رسائلك، وجهات اتصالك وحتى حساباتك المرتبطة، لذا طبّق الخطوات الثلاث لحماية حسابك وضمان خصوصيتك.