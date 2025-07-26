موهبة استثنائية وعلاقة خاصة مع والديه.. محطات مميزة في حياة الراحل زياد الرحباني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 02:15 مساءً - ودَّع العالم العربي صباح اليوم الموهبة الاستثنائية والصوت الراقي الفنان اللبناني زياد الرحباني عن عمرٍ يناهز 69 عاماً، قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية المميزة التي مازالت خالدة في أذهان عشاق الفن حتى الآن.

رحيل زياد الرحباني كان صدمة كبيرة للعائلة والأصدقاء وكذلك الجمهور، خاصةً وأن حالته الصحية كانت جيدة ومستقرة، ولم يتم الإعلان عن تعرضه لأي أزمات صحية طوال الفترة الماضية، بل كان كعادته محب للفن ويسعى للتطوير وتقديم أنماط موسيقية تناسب الأجيال الجديدة.

نشأته فنية مميزة

وُلد زياد الرحباني في بيروت عام 1956، لعائلة فنية عريقة كان لها فضل كبير في تشكيل ركيزة الفن اللبناني الحديث، فوالده الفنان الكبير عاصي الرحباني، أحد مؤسسي الأخوين الرحباني، ووالدته هي النجمة الكبيرة جارة القمر فيروز، وكان لهذه النشأة أثر كبير في موهبته الفنية التي بدأت في عمرٍ صغير وانطلقت بسرعة البرق، خاصةً وأنه قرر أن يغرد منفرداً بأفكار تميزت بالجرأة والابتكار كانت سابقة لعصره.

تميز أسلوب زياد الرحباني بالواقعية وقدرته على استخدام اللهجة العامية الدارجة ببراعة، والسخرية اللاذعة التي كانت بمثابة مرآة تعكس الواقع اللبناني والعربي، ولم يتردد في تناول قضايا حساسة في عصره، ومن أبرز أعماله التي حققت شهرة وشعبية كبيرة أبرزها"سهرية"، "نزل السرور"، "بخصوص الكرامة والشعب العنيد"، "شي فاشل"، "فيلم أميركي طويل"، و"بالنسبة لبكرا شو؟"، وهذه الأعمال ليست مجرد كوميديا، بل هي نقد عميق، يقدم الفكرة بطريقة ذكية ومبتكرة.

واشتهر زياد أيضًا ببرامجه الإذاعية التي كانت تنال إعجاب الجمهور بشكلٍ كبير، خاصةً وأنه كان يتناول فيها قضايا الساعة بأسلوبه الساخر واللاذع، ويقدم تحليلات عميقة وناقدة للواقع.

زياد الرحباني- الصورة من حسابه الرسمي على فيس بوك

علاقته استثنائية بوالدته

ارتبطبوالدته الفنانة الكبيرة فيروز بعلاقة خاصة، لم تقتصر عند ارتباط الأم بنجلها، بل امتدت لتعاون فني مميز، حيث لحن لها العديد من أغانيها المميزة، وكانت البداية بأغنية "سألوني الناس" التي لحنهاوهو في عمر 15 عاماً، وبعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية كررا التجربة بعدة أغاني لعل أبرزها "كيفك إنت"، "ولا كيف"، "عودك رنان"، و"قهوة".

تردد في إحدى الفترات توتر العلاقة بين زياد ووالدته ووصل الأمر إلى القطيعة بينهما لفترة، لكن زياد كشف في مقابلة تليفزيونية أن علاقته بوالدته طيبة وعادت لما كانت عليه من قبل، وأكد أن ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم وتم حل الخلاف.

الحب في حياة زياد الرحباني

تزوجمن السيدة دلال كرم، وفشل الثنائي في الاستمرار في هذه العلاقة، فكانيعيش في غرب بيروت (الغربية) ودلال كرم تقطن في شرق بيروت (الشرقية) مما أثر على حياتهما بشكلٍ كبير وقررا الانفصال.

بعد انفصاله عن دلال قرر أن يرتبط بالممثلة اللبنانية كارمن لبس واستمرت علاقتهما 15 عاماً، ثم انتهت عندما اكتشفت كارمن أن زياد غير قادر على تحقيق الاستقرار الذي كانت ترغب بالحصول عليه.

قد يعجبك صورة جديدة تجمع فيروز وأولادها زياد وريما وهلي في ذكرى رحيل عاصي الرحباني

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».