شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مساعدة زياد الرحباني.. وكارمن لبس وطارق تميم أول الحضور أمام المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت قناة الجديد اللبنانية، أنه لم يظهر أحد من أقارب أو أسرة الراحل زياد الرحباني حتى الآن بمقر المستشفى التي يرقد فيها جثمان الراحل زياد الرحباني.

وأشارت مراسلة قناة الجديد من أمام مستشفى خوري في منطقة الحمرا بالعاصمة بيروت أن مساعدة زياد الرحباني حضرت لتنتظر خروج جثمان الراحل زياد الرحباني وهي في حالة انهيار، فيما حضر الفنان طارق تميم والفنانة كارمن لبس.

زياد الرحباني، ولد في 1 يناير 1956، وهو من أبرز الفنانين المجددين في الموسيقى العربية والمسرح السياسي الساخر، هو ابن الأسطورة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ونشأ في بيئة فنية متميزة سرعان ما انطلق منها ليؤسس أسلوبه الخاص الذي يمزج بين العمق الفني، والفكاهة السوداء، والنقد السياسي الجريء.

أعمال زياد الرحباني

اشتهر زياد الرحباني بمسرحياته التي عكست الواقع اللبناني بأسلوب ساخر وذكي، حيث تميّزت أعماله بالجرأة والتحليل العميق للمجتمع، إلى جانب موسيقاه الحديثة التي أدخلت عناصر الجاز والأنماط الغربية إلى النغمة الشرقية بأسلوب طليعي.

وعُرف زياد الرحباني بمواقفه السياسية الواضحة، وكان من أبرز الأصوات الفنية اليسارية في العالم العربي، حيث تبنى التوجه الشيوعي فكريًا وفنيًا، وجعل من أعماله منبرًا يعكس قضايا الإنسان العربي في ظل الحرب، والقمع، والتناقضات الاجتماعية.



