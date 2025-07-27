بوراك أوزجيفيت ينسحب من مسلسل المؤسس عثمان لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 10:02 مساءً - في خطوة صادمة لعشّاق الدراما التاريخية التركية، أعلن النجم التركي بوراك أوزجيفيت رسميًا انسحابه من بطولة مسلسل "المؤسس عثمان"، بعد سنوات من تجسيده لدور "عثمان بك"، مؤسس الدولة العثمانية، وسط أنباء عن خلاف مادي مع الشركة المنتجة.
وبحسب ما كشفته الصحفية التركية المعروفة بيرسين ألتونتاش، فإن مغادرة بوراك أوزجيفيت جاءت بعد فشل مفاوضات الأجر، إذ طالب أوزجيفيت برسوم تتراوح بين 4 و6 ملايين ليرة تركية، وهو ما لم توافق عليه الجهة المنتجة، مما أدى إلى إنهاء التعاون بين الطرفين.
وأكد النجم التركي خبر انسحابه من خلال منشور وداع مؤثر على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "الوداع أمر صعب، أود أن أشكر أولئك الذين قاموا على هذا العمل بكل شغف، وأود أن أشكر مشاهدينا، إلى اللقاء في حكايات جديدة".
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وأكدت مصادر أن المفاوضات بدأت مع الممثل "جيهان أونال"، لتجسيد شخصية "عثمان" في مرحلة الشيخوخة، كجزء من الانتقال الزمني داخل الحبكة. وكان أونال قد لعب سابقًا دور عثمان بك في المسلسل التاريخي "عثمان جيك" ، ما يعزز من فرص توليه هذا الدور مرة أخرى في "المؤسس عثمان". إلا أنه حتى الآن، لم يُعلن رسميًا عن التوصل إلى اتفاق نهائي.
ومع اقتراب الموسم السادس، يُنتظر أن يشهد المسلسل تحولًا دراميًا كبيرًا في الحبكة والشخصيات، وهو ما قد يحدد مستقبله الجماهيري بعد غياب بطله الرئيسي.
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اشتهر بوراك أوزجيفيت، المولود عام 1984 في إسطنبول، بأدواره الرومانسية والتاريخية، وكانت انطلاقته الكبرى من خلال مسلسل "الحب المستحيل"، ثم تألق في "طائر النمنمة" و"حب أعمى".
إلا أن دوره المحوري في مسلسل المؤسس عثمان منذ انطلاقه عام 2019، شكّل نقلة نوعية في مسيرته. على مدار خمسة مواسم، جسّد أوزجيفيت شخصية عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، بكل ما فيها من بطولات وصراعات وملاحم تاريخية، واستطاع أن يربط ملايين المشاهدين في تركيا والعالم العربي بالشخصية والأحداث.
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انسحاب مُفاجئ يهزّ "المؤسس عثمان"
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https://www.instagram.com/p/DKfIpSevbUs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وبحسب ما كشفته الصحفية التركية المعروفة بيرسين ألتونتاش، فإن مغادرة بوراك أوزجيفيت جاءت بعد فشل مفاوضات الأجر، إذ طالب أوزجيفيت برسوم تتراوح بين 4 و6 ملايين ليرة تركية، وهو ما لم توافق عليه الجهة المنتجة، مما أدى إلى إنهاء التعاون بين الطرفين.
وأكد النجم التركي خبر انسحابه من خلال منشور وداع مؤثر على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "الوداع أمر صعب، أود أن أشكر أولئك الذين قاموا على هذا العمل بكل شغف، وأود أن أشكر مشاهدينا، إلى اللقاء في حكايات جديدة".
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"المؤسس عثمان" يبدأ عهدًا جديدًا مع أورهان بن عثمانفي أعقاب رحيل بوراك، تتجه الأحداث داخل المسلسل إلى منحى مختلف، إذ سيشهد الموسم المقبل قفزة زمنية كبيرة تقود القصة إلى حقبة جديدة مع تولّي "أورهان"، ابن عثمان، زمام الأمور. وبهذا، ينتهي عهد "عثمان بك" الذي قدّمه أوزجيفيت، ويبدأ عهد الابن المؤسس الجديد.
وأكدت مصادر أن المفاوضات بدأت مع الممثل "جيهان أونال"، لتجسيد شخصية "عثمان" في مرحلة الشيخوخة، كجزء من الانتقال الزمني داخل الحبكة. وكان أونال قد لعب سابقًا دور عثمان بك في المسلسل التاريخي "عثمان جيك" ، ما يعزز من فرص توليه هذا الدور مرة أخرى في "المؤسس عثمان". إلا أنه حتى الآن، لم يُعلن رسميًا عن التوصل إلى اتفاق نهائي.
مسلسل "المؤسس عثمان".. من ملحمة تاريخية إلى ظاهرة جماهيريةيُعد مسلسل "المؤسس عثمان" استكمالًا لمسلسل "قيامة أرطغرل". وقُدم المسلسل بإنتاج ضخم، وحقق نسب مشاهدة قياسية داخل وخارج تركيا، كما تُرجم إلى أكثر من 20 لغة، وحاز على قاعدة جماهيرية كبيرة.
ومع اقتراب الموسم السادس، يُنتظر أن يشهد المسلسل تحولًا دراميًا كبيرًا في الحبكة والشخصيات، وهو ما قد يحدد مستقبله الجماهيري بعد غياب بطله الرئيسي.
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بوراك أوزجيفيت: فارس الدراما العثمانية
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اشتهر بوراك أوزجيفيت، المولود عام 1984 في إسطنبول، بأدواره الرومانسية والتاريخية، وكانت انطلاقته الكبرى من خلال مسلسل "الحب المستحيل"، ثم تألق في "طائر النمنمة" و"حب أعمى".
إلا أن دوره المحوري في مسلسل المؤسس عثمان منذ انطلاقه عام 2019، شكّل نقلة نوعية في مسيرته. على مدار خمسة مواسم، جسّد أوزجيفيت شخصية عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، بكل ما فيها من بطولات وصراعات وملاحم تاريخية، واستطاع أن يربط ملايين المشاهدين في تركيا والعالم العربي بالشخصية والأحداث.
للمزيد من الأخبار في يوم الصداقة العالمي: أشهر الصداقات بين النجوم الأتراك
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».