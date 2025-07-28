شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أباظة: ذوو القدرات الخاصة نمنحهم المشاركة فى مهرجان الإسكندرية مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، على قدم وساق على الانتهاء من كافة استعدادات الدورة 41 لهذا العام والتي ستنطلق في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر، حيث تشهد العديد منا لمفاجآت هذا العام.

وأوضح الأمير أباظة رئيس المهرجان، أنه قرر إعفاء صناع السينما من ذوى القدرات الخاصة من رسوم التسجيل والمشاركة في جميع مسابقة المهرجان والتي بلغ عدد 8 مسابقات منها، مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الروائية الطويلة، مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الروائية والوثائقية القصيرة، مسابقة نور الشريف للفيلم الروائي العربي، مسابقة الفيلم المصري الروائي الطويل، مسابقة أفلام شباب مصر بقسميها (الطلاب - المحترفين)، مسابقة الأطفال للفيلم الدولي، مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو.

وكشف الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية تفاصيل الفكرة وهذا القرار، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "الفكرة جاءت عندما تواصل معي أحد المخرجين من ذوى القدرات الخاصة وتحدث معى حول فكرة اعفائهم من تكاليف المشاركة في مسابقات المهرجان بسبب ظروفهم الخاصة، ووافقت على الفور وأعلنت ذلك في وقتها".

وأضاف: "الشباب والأطفال من ذوى القدرات الخاصة لهم حقوق كثيرة علينا ونحن مقصرين في حقهم وفى حق أطفالنا، وأتمنى أننا نقدر نعطي كل الأطفال سواء كانوا عاديين أو من ذوي القدرات الخاصة حقهم، لأن الطفل مظلوم جدا، كما خصصنا أماكن خاصة لذوى القدرات الخاصة لمشاهدة جميع عروض المهرجان".

واختتم الأمير أباظة حديثه قائلا: "هذا العام أقمنا ملتقى للأطفال منذ يناير الماضي وحتى الان ليكون على مدار العام في أماكن كثيرة، وفى الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية نضع تصورا جديدا وخاصا لمسابقة الأطفال وستحظى باهتمام أكبر مما قبل".