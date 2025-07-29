أعلنت منصّة “TC Candler” العالميّة عن ترشيح الممثّلة المصريّة، سلمى أبو ضيف، ضمن قائمة “أجمل مئة وجه في العالم لعام ٢٠٢٥” وهي القائمة المعروفة باحتفائها بالجمال حول العالم.
جاء ترشيح سلمى، كاعتراف بجاذبيّتها الطّبيعيّة وأناقتها المميّزة، لتُزاحم بذلك أسماء نخبة من نجوم العالم في هذه القائمة المرموقة مثل زندايا.
يُذكر أنّ آخر أعمال سلمى أبو ضيف الدّرامية، هو مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” الّذي عرض في رمضان ٢٠٢٤ وحقّق نجاحًا كبيرًا.
أمّا على صعيد السّينما، فتنتظر سلمى عرض فيلم “هيبتا: المناظرة الأخيرة” إذ أطلقت شركة الإنتاج الإعلان التّشويقيّ للفيلم استعدادًا لعرضه في دور السّينما.
كانت هذه تفاصيل خبر من القاهرة إلى هوليوود… سلمى أبو ضيف تُنافس زندايا على عرش الجمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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