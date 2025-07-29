السيدة فيروز تظهر لليوم الثاني لقبول العزاء في ابنها زياد الرحباني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 03:30 مساءً - لليوم الثاني على التوالي، استقبلت الفنانة القديرة فيروز العزاء في رحيل نجلها الموسيقار زياد الرحباني، حيث توافد عدد كبير من الشخصيات الفنية والثقافية، إلى صالون كنيسة رقاد السيدة – بكفيا، لتقديم التعازي ومؤازرتها في هذا الظرف الحزين.

أجواء مؤثرة

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وداع حزين لزياد الرحباني

غلبت مشاعر الحزن العميق على حضور السيدة فيروز، التي ظهرت متأثرة بشكلٍ واضح بفقدان ابنها، مستندة إلى دعم المحيطين بها من أفراد العائلة والمقربين. وقد عم الصمت أرجاء القاعة، وبدت الدموع حاضرة في عيون الحاضرين، وسط أجواء مشحونة بالعاطفة والتقدير الكبير لمكانة الراحل وأمه العظيمة.

وكان قد تم تشييع جثمان الفنان الراحل زياد الرحباني، أمس الاثنين من خلال جنازة مهيبة بحضور والدته السيدة فيروز وشقيقته ريما الرحباني والأهل والآلاف من محبيه الذين رافقوه من مستشفى خوري حيث كان يرقد منذ وفاته في 26 يوليو إلى كنيسة "رقاد السيدة – المحيدثة" بكفيا.

و يُعد زياد الرحباني ظاهرة استثنائية ونادرة في الفن وظاهرة فريدة في التجربة الرحبانية من خلال الفن المتفرد الذي قدمه بأعماله الغنائية والموسيقية والمسرحية طيلة مشواره الفني العظيم. وكانت والدته السيدة فيروز تصفه بالعبقري. وقد شكلت وفاته صدمة لكل محبيه وجمهوره في العالم العربي الذي لم يكن على اطلاع مسبق بأنه يمر بمحنة صحية صعبة أدت لوفاته.

وكانت ترددت أخبار متعلقة بالحالة الصحية للفنان زياد الرحباني قبل وفاته مفادها أن الأطباء أبلغوه بضرورة الخضوع لزراعة الكبد لمعاناته من مرض به، ولكنه وفق الأخبار المتداولة لم يكن متحمسًا حيث كان مترددًا بإجراء العملية. فتارة كان يعلن عن استعداده للخضوع لعملية لزراعة الكبد ثم ما يلبث أن يتراجع عن قراره بعد فترة لاعتبارات عدة قد يكون الخوف من أبرزها وأنها قد تعطله عن عمله لأنها تستلزم وقتًا طويلًا من التحضير قبل العملية وبعدها.

وداع يليق بفنّه.. الآلاف يشيّعون #زياد_الرحباني في موكب مهيب بالزغاريد والورود pic.twitter.com/MWFvOIhWij — مجلة سيدتي (@sayidatynet) July 28, 2025

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