في الذكرى الرابعة لرحيلها.. محطات مميزة في حياة دلال عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 05:09 مساءً - فنانة صاحبة بصمة خاصة، وصديقة وفية تحمل مشاعر إنسانية، وأم قدمت الكثير لاستقرار عائلتها، هي الفنانة دلال عبد العزيز التي حزن على فراقها عدد كبير من جمهورها ومحبيها في مصر والوطن العربي، وعلى الرغم من مرور أربع سنوات على رحيلها لكن ذكراها ما زالت تتردد بين محبيها.
وُلدت دلال عام 1960، ودرست في كلية الزراعة في الزقازيق، لكنها قررت أن تغير مصيرها واتجهت للتمثيل، وكانت بدايتها الحقيقة من خلال مسلسل "بنت الأيام" في السبعينيات عندما قدمها المخرج نور الدمرداش.
أما الدراما فكان لها مشاركات خاصة في مسلسلات صنعت نجوميتها مثل حديث الصباح والمساء، سابع جار، سكن البنات، الناس في كفر عسكر، البرنسيسة بيسة، أرض النفاق، بدل الحدوتة 3، فلانتينو، في بيتنا روبوت، ملوك الجدعنة.
وعلى الرغم من رفض سمير غانم الزواج منها في البداية، نظرًا لفارق السن بينهما وتردده في خوض تجربة الارتباط مجددًا، إلا أن دلال أصرت على الارتباط به، ونجحت في كسب قلبه وأسست معه حياه هادئة مستقرة يسودها الاستقرار والهدوء برفقة ابنتيهما دنيا وإيمي، وأكد سمير في أكثر من لقاء أن سر استقرار حياتهما هو مجهود دلال الكبير من أجل العائلة.
في إبريل 2021، أُصيبت دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا خلال تصوير مسلسل 'ملوك الجدعنة'، ودخلت المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، وعلى الرغم من تعافيها من الفيروس، إلا أن مضاعفاته أصابت رئتيها بشكل بالغ، ما أدى إلى فشل في التنفس، ورحلت عن عالمنا يوم 7 أغسطس، وذلك بعد ثلاثة أشهر من رحيل زوجها الفنان سمير غانم الذي عانى من نفس المرض.
يمكنك متابعة دنيا سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها: «انتوا جوا قلبي»
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»
وُلدت دلال عام 1960، ودرست في كلية الزراعة في الزقازيق، لكنها قررت أن تغير مصيرها واتجهت للتمثيل، وكانت بدايتها الحقيقة من خلال مسلسل "بنت الأيام" في السبعينيات عندما قدمها المخرج نور الدمرداش.
أهم أعمالها الفنيةلمع اسم دلال عبد العزيز في عالم الفن وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال المميزة التي كان لها بصمة مميزة فيها، ووصل رصيدها الفني لأكثر من200 عمل ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية، ومن أبرز أعمالها السينمائية النوم في العسل، يا رب ولد، آسف على الإزعاج، كلام في الحب، العالمي، لا تراجع ولا استسلام، سمير وشهير وبهير، صنع في مصر، قلب أمه، البدلة.
أما الدراما فكان لها مشاركات خاصة في مسلسلات صنعت نجوميتها مثل حديث الصباح والمساء، سابع جار، سكن البنات، الناس في كفر عسكر، البرنسيسة بيسة، أرض النفاق، بدل الحدوتة 3، فلانتينو، في بيتنا روبوت، ملوك الجدعنة.
علاقة مميزة بسمير غانمارتبط اسم دلال عبدالعزيز طوال مشوارها باسم الفنان الكبير سمير غانم، حيث نشأت بينهما علاقة حب استمرت لسنوات قبل أن تنتهي بالزواج في عام 1984، بعدما تدخل الفنان فريد شوقي الذي كان أحد أكبر الداعمين لهذا الزواج.
https://www.instagram.com/p/CurIp90NHN5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CurIp90NHN5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/CurIp90NHN5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وعلى الرغم من رفض سمير غانم الزواج منها في البداية، نظرًا لفارق السن بينهما وتردده في خوض تجربة الارتباط مجددًا، إلا أن دلال أصرت على الارتباط به، ونجحت في كسب قلبه وأسست معه حياه هادئة مستقرة يسودها الاستقرار والهدوء برفقة ابنتيهما دنيا وإيمي، وأكد سمير في أكثر من لقاء أن سر استقرار حياتهما هو مجهود دلال الكبير من أجل العائلة.
في إبريل 2021، أُصيبت دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا خلال تصوير مسلسل 'ملوك الجدعنة'، ودخلت المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، وعلى الرغم من تعافيها من الفيروس، إلا أن مضاعفاته أصابت رئتيها بشكل بالغ، ما أدى إلى فشل في التنفس، ورحلت عن عالمنا يوم 7 أغسطس، وذلك بعد ثلاثة أشهر من رحيل زوجها الفنان سمير غانم الذي عانى من نفس المرض.
يمكنك متابعة دنيا سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها: «انتوا جوا قلبي»
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»