تراجع مفاجئ في حالة أنغام الصحية وقرار عاجل من الفريق الطبي.. إليكم التفاصيل

محمود سعد يطالب الجمهور بالدعاء لأنغام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 11:12 مساءً - كشف الإعلاميآخر المستجدات عن الحالة الصحية للفنانة، موضحًا أنها مازالت تعاني من ألم شديد؛ بالإضافة إلى حدوث تراجع في الحالة بسبب استمرار الألم مع احتمالية تدخل غير جراحي قريبًا؛ وذلك على الرغم من التحسن الذي قد شهدته خلال الأيام الماضية.كتب الإعلاميمنشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك"؛ أوضح من خلاله آخر المستجدات الصحية للفنانة أنغام؛ وجاء فيه: "لكل جمهور انغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت كان في اتصال من دقائق علشان اتطمن على صحتها.. حتى هذه اللحظة انغام بتعاني من ألم شديد جدا".وأضاف محمود سعد : " كانت بدأت تاكل من أيام لكن دلوقتي في تراجع بسبب الألم.. تحاليلها فيها أرقام كويسة الحمد لله وارقام تانية لسة مش مظبوطة وعلشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة اللي جاية".واختتممنشوره مطالبًا كل جمهور ومحبي الفنانة بالدعاء لها قائلًا : "مفيش اي كلام حاليا على موعد خروج من المستشفى.. دعواتكم ربنا يخفف عنها الألم ويتم شفائها وترجع بألف سلامة ان شاء الله".

وكان الإعلامي محمود سعد قد طمأن جمهور النجمةعلى حالتها الصحية منذ يومين تقريبًا، مؤكدًا أنها تتحسن يومًا بعد يوم، وأن نتائج تحاليلها الطبية تشير إلى تقدم واضح، لكن مرحلة الخروج من المستشفى لم تحن بعد. وأوضح أن العملية التي خضعت لها لم تكن سهلة، لكنها عبرت أصعب مراحلها بشجاعة.وقال سعد عبر صفحته الرسمية على موقع الـ"فيسبوك": "عدد كبير جداً من رسائل الصفحة الفترة دي من جمهور أنغام اللي عايز يتطمن عليها، والحقيقة إن محبتكم واصلة وفارقة جداً جداً. الحمد لله أنغام بتتحسن وأرقام تحاليلها في تحسن، لكن لسه ماوصلتش للمرحلة اللي تقدر تخرج بيها من المستشفى ولسه الألم الشديد".وأضاف: "العملية ماكانتش سهلة، وهي الحمد لله اجتازت فترة صعبة. دعواتكم ربنا يهون الفترة الجاية، وتخرج وترجع بالسلامة قريب إن شاء الله".ومن جانبه، كان الموسيقار محمد علي سليمان قد كشف لـ "الخليج 365" منذ قرابة الأسبوع حقيقة تلك الأنباء المتداولة، مؤكدًا أن الحالة الصحية لابنتهتشهد تحسنًا كبيرًا، بعد خضوعها لجراحة قبل أيام، ولازالت تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى، متابعًا "أتواصل مع ابنتي بشكلٍ يومي، للاطمئنان عليها، وهي بخير، وهناك مؤشرات إيجابية حول صحتها، خاصة وأنّ العملية الجراحية تكللت بالنجاح.يُشار إلى أنقامت باستئصال كيس حميد موجود على البنكرياس من خلال منظار طبي في ميونخ بألمانيا، وأكد الأطباء أن هذا الأمر لا يشكل أي خطورة على حياتها، وبعد أيام خضعت لجراحة ثانية لاستئصال باقي الكيس وجزء من البنكرياس حتى تستكمل حياتها من جديد بشكلٍ طبيعي، لكنها ستخضع لمتابعة طبية دقيقة على فترات.يُذكر أن أنغام تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، وقد أثارت حالتها الصحية موجة من القلق والدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً بعد غيابها عن الساحة الفنية في الأيام الأخيرة.يمكنكم متابعة مصطفى كامل في رسالة لـ أنغام: عفا الله عما سلفلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».