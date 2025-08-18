والدة هيا كرزون تتصدر الترند بمقطع فيديو مؤثر من حفل عقد قران ابنتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 01:03 صباحاً - شاركت نجمة السوشيال ميديا هيا كرزون مقطع فيديو على حسابها الخاص على إنستغرام من حفل عقد قرانها على رجل الأعمال الأردني عمر الكيكي، ضمّها ووالدتها السيدة ميادة بلقطات مؤثرة للأم وابنتها حاز إعجاب المتابعين متصدرًا الترند. فقد خصتها والدتها بكلمة ألقتها على مسامعها أمام المدعوين شرحت لها تفاصيل المرحلة التي تنتقل منها من العزوبية إلى الزواج وأوصتها بنصائح عدة ومنها كيف تحافظ على بيتها وزواجها ونجاح علاقتها بزوجها. وكذلك أوصت زوج ابنتها بالحفاظ عليها وصونها.

بدا التأثر على هيا كرزون ووالدتها في أكثر من لقطة



احتفلت نجمة السوشيال ميديا هيا كرزون مؤخرًا بعقد قرانها على رجل الأعمال الأردني عمر الكيكي بحضور الأهل والأصدقاء. وقد شاركت هيا أجمل لحظاتها السعيدة مع متابعيها من خلال نشر مقاطع فيديو من الحفل على حسابها على إنستغرام، ومنها مقطع فيديو خاص بها وبوالدتها السيدة ميادة وعلقت على الفيديو "نعم انها الأم بحبك ماما" مع وضع إيموجي رمز القلب.

وكان لافتًا في مقطع الفيديو الذي نشرته هيا كرزون عبر حسابها على إنستغرام لقطات لوالدتها وهي تحمل ورقة دوّنت عليها رسالة تضمنت شقين لخصت من خلالهما كل مشاعرها: أحدهما موجه لزوج ابنتها والآخر لابنتها. بدا التأثر على الأم وابنتها في أكثر من لقطة حيث بدت هيا مأخوذة بكلام والدتها ودمعت عيناها أكثر من مرة. وكانت تنصت لها باهتمام وتمعن. وعلى وقع الكلمة التي تلقيها، وقد ضمّ الفيديو لقطات غدة من حفل عقد القران ومنها لقطة لزوج هيا من الخلف وهي تحتضنه من دون أن تظهر ملامح وجهه، ولقطة أخرى وهي تقبّل يد والدتها. ثم لقطة لهيا وهي تسير بالقرب من طاولة نثر عليها الورود البيضاء ثم تقترب من طاولة وضع عليها خاتما الزواج.

رسالة خاصة من والدة هيا كرزون إلى زوج ابنتها

وجهت والدة الفنانة ديانا كرزون السيدة ميادة رسالة خاصة لزوج ابنتها عمر الكيكي عبارة عن وصية ليحافظ على ابنتها ويصونها، ووصية أخرى من أم لابنتها لحياتها الزوجية الجديدة وإرشادات من أم حريصة على سعادة ابنتها. وكانت هيا الجالسة على الكنبة تنظر بتأثر بالغ إلى والدتها وهي تتلو على مسامعها كلمتها عاطفية. وتستهل هيا مشهد الفيديو وهي تنزل على السلالم لتجلس بعدها على الكنبة. بينما والدتها تقرأ كلمات كتبتها بإحساس الأمومة متوجهة إلى عريس ابنتها من دون أن يظهر في الكاميرا، فقط كانت تتوجه إليه بالكلمة قائلة:" اليوم أضع بين يديك المرأة التي هي أثمن من عمري وأعز من نفسي. ضعها في قلبك قبل بيتك وفي ضميرك قبل يدك. واعلم أن المرأة إذا وجدت في زوجها الأمان صارت له وطنًا وإذا وجدت بقلبه الرحمة صارت له حياة. فكن لها حياة تكن لك عمرًا فإن صنتها كنت أغنى الرجال وإن أكرمتها كنت أحبهم إلى الله. فوالله ما أكرمهم إلا كل كريم وما أهانهم إلا كل لئيم. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في كل خير إلى الله".

وصية من الأم لابنتها هيا كرزون

كذلك توجهت السيدة ميادة إلى ابنتها هيا كرزون برسالة خاصة أشبه بوصية. وكانت تتلو كلمتها وهي تضع يدها على رأس ابنتها وجاء في رسالتها:" إلى من رآها القلب قبل أن تراها العين. توأم روحي وقلبي. اليوم أبارك لكِ عبورك إلى فصل جديد من فصول الحياة وأدعو أن يكون مملوءًا بالحب والحكمة وبنور الله. كنت تسكنين قلبي والآن تسكنين قلب زوجك واختارك شريكة له. لكن اعلمي أن قلوب الأمهات لا تفرغ حين يغادرها بناتها بل تتسع أكثر وتتعلم كيف تحب مرتين. اليوم أهمس لك ليس كأم بل كإنسانة كوني له رفيقة وكوني دفئًا لا حضور فقط وكوني سكنًا كما كنت دائمًا لي سكينة. غاليتي وحبيبتي، أذكرك أن الزواج ليس اكتمال بل استمرار رحلة النضج، والحب ليس وعدًا بل فعلاً يعاد اختياره كل يوم. إن سكنت بيتًا جديدًا فاعلمي أن بيتك الأول سيبقى مفتوحًا يدعو لك وينتظرك وينتظر صوتك حبيبتي. سأكون لك سندًا وضهرًا للموت. أنت التي علمتني المعنى الحقيقي للوفاء. أدعو الله أن يرزقكما الله ألف سبب للبقاء، وحكمة تذكركما أن الحب فعل لا كلمة. أنت من نورك تشرق الحياة. زوجك الآن رفيق دربك فأحبيه كما تستحقين احترامًا، حرية وأمان. ما أعطيك اليوم ليس وداعًا بل بركة. فامضي واثقة فأنت في قلب لا يُنسى. بارك الله عليك وبارك لك وجمع بينكما في خير. ولا تنسي أن النور الذي أضاء اليوم أنت وستبقين". تبع ذلك لحظات تأثر واحتضان بين الأم وابنتها.

هيا كرزون تخطف الأنظار بإطلالة مميزة

وسط أجواء عائلية سعيدة، خطفت هيا كرزون الأنظار بفستان ضيق طويل باللون الأزرق الفاتح مطرز بنقوش الزهور بألوان الفضي والبرونزي والأزرق وفوقه كاب بأكمام منفوشة، وأرفقته بطرحة زرقاء تخللها تطريز مماثل للتطريز الموجود على الفستان، ورفعت شعرها بالكامل على شكل كعكعة كما وأطلت بماكياج ناعم أبرز جمالها. وتميز ديكور الحفل بالرقي والفخامة التي خيمت على أجواء الحفل والورود البيضاء التي انتشرت في كل أرجاء المكان.

تعدّ هيا كرزون من مشاهير السوشيال ميديا. وتقوم دوماً بنشر فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وتشارك متابعيها مواضيع من حياتها ويومياتها، وتهتم هيا كرزون بعالمي الموضة والأزياء. وتشتهر بإطلالتها الحيوية دائماً ما جعلها محبوبة من متابعيها

