متابعة- بعد حفلها في ستوكهولم… ميريام فارس تتصدّر التراند

لا تزال النّجمة اللبنانيّة ميريام فارس تثبت في كلّ مرّة أنّها حالة فنّيّة استثنائيّة، تجمع بين الصّوت المميّز، الأداء المبهر، والحضور الآسر.

ففي سهرة وُصفت بالاستثنائيّة، ألهبت ميريام مسرح ساحة مدينة ستوكهولم – السّويد، وسط حضور جماهيريّ ضخم، توافدت إليه الجاليات العربيّة من مختلف الدّول لتعيش عرضًا عالميًّا بكلّ المقاييس.

قدّمت ميريام على المسرح لوحة فنّيّة متكاملة جمعت بين الغناء والاستعراض الرّاقي، لتؤكّد مجدّدًا أنّها من القليلات القادرات على المزج بين الغناء المباشر والرّقص الاحترافيّ، بأسلوب يليق بأضخم المسارح العالميّة.

الحفل لم يكن مجرّد سهرة عابرة، بل تحوّل إلى حدث متكامل انعكس صداه على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، إذ تصدّر اسم ميريام فارس التّراند في السّويد ولبنان على حدّ سواء، ما يعكس الشّعبية الكبيرة الّتي تتمتّع بها داخل الوطن العربيّ وخارجه. وقد نشرت النّجمة لمتابعيها عبر حساباتها صورًا توثّق هذا الإنجاز، موجّهة رسالة شكر مؤثّرة لجمهورها على هذا الدّعم الكبير.

ولم تتوقّف عند ذلك، إذ واصلت ميريام إعادة نشر الفيديوهات الّتي تتلقّاها من الجمهور على خاصّيّة “السّتوري”، في تفاعل مباشر وصادق يؤكّد مدى قربها من محبّيها، وحرصها على مشاركتهم نجاحها لحظة بلحظة.

وكانت ميريام فارس، قد أحيت حفلًا استثنائيًّا في ساحة مدينة ستوكهولم – السّويد، وسط حضور جماهيريّ ضخم من مختلف الجاليات العربيّة، في عرض عالميّ بامتياز جمع بين الغناء والاستعراض والفنّ الراقي. (http://www.instagram.com/p/DNZ6XbPIFIs/)

منذ لحظة وصولها إلى السّويد، كان في استقبال ميريام، حشود كبيرة من المعجبين بها الّذين احتشدوا حول سيّارتها هاتفين باسمها ورافعين صورها، في مشهد مؤثّر عكس عمق المحبّة الّتي تجمعها بجمهورها المغترب.

من جانبها، توقفت ميريام لتبادل التّحيّة معهم، مؤكّدة تقديرها الكبير لهذا الاستقبال الحافل.

على المسرح، أطلّت ميريام بإطلالة بنفسجيّة لافتة، إذ أشعلت الأجواء فور ظهورها، واستقبلها الجمهور بعاصفة من التّصفيق والهتاف.

قدّمت النجمة اللبنانية العالمية خلال الحفل، استعراضًا عالميًّا متكاملًا، مزجت فيه بين الغناء والرّقص والاستعراضات المبهرة، لتأخذ الجمهور في رحلة فنّيّة لا تُنسى.

الحفل الّذي حضره الآلاف، شهد تقديم ميريام، باقة من أبرز أغانيها التي ردّدها الجمهور معها بحماسة كبيرة، إضافة إلى بعض الأغاني الوطنيّة اللبنانيّة الّتي لامست القلوب.

وفي كلمة مؤثّرة لها على المسرح، قالت ميريام: “الله يخليكم ويحفظكم… محبّتكم لبلادكم تبقى هي الأكبر، ورسالتنا أنّ كل البلاد العربيّة مشتاقة لكم”، وسط تفاعل استثنائيّ من الحضور.

ولم تخلُ الليلة من اللحظات الخاصّة، إذ استضافت ميريام إحدى معجباتها العراقيات على المسرح، لتغنّي وترقص معها الرّقصة العراقيّة، وهذا ما زاد المشهد من روعة العرض الّذي تحوّل إلى مهرجان حبّ وجمال.

في الختام، شكرت ميريام جمهورها الكبير في السّويد على هذه الليلة العالميّة، مؤكّدة أنّها ستبقى ذكرى خالدة تأخذها معها إلى لبنان.

نذكر أنّ مواقع التّواصل الاجتماعيّ، ضجّت بصور وفيديوهات من الحفل الّذي تصدّر “التّراند” وأكّد أنّ نجوميّة ميريام تتخطّى حدود الوطن العربيّ إلى مختلف اقطار العالم.