بسبب فيلم وثائقي.. كاتي برايس تواجه معركة قانونية مع جميع أزواجها السابقين

في تصعيدٍ جديد لمسيرتها الإعلامية المشحونة، واستكمالاً للمشاكل التي تَدخُل فيها كلّ فترة، وحملات الهجوم التي تتعرض لها، تواجه كاتي برايس معركةً قانونية جماعية جديدة من جميع أزواجها السابقين: بيتر أندريه، كيران هايلر، وأليكس ريد. والسبب هو السعي لإيقاف بث فيلم وثائقي لها، يُزعم أنه يكشف حقائق مثيرة عن علاقاتهم الماضية، ومشاركة محتوًى قد يُشكّل تهديداً لسمعتهم.

تفاصيل الأزمة القانونية

Katie Price facing new legal battle with ALL her ex-husbands amid doc fears https://t.co/kdmSmqLAtD — The Sun (@TheSun) August 17, 2025

— The Sun (@TheSun)بحسب تقارير صحيفة The Sun، يتشاور كيران هايلر، 38 عاماً، وأليكس ريد، 50 عاماً، مع محامين عبْر وسيط قانوني، لطلب منع بث الوثائقي الخاص بـ كاتي برايس، الذي يُفترض به أن يُعرض العام المقبل.

سبق ذلك موقف بيتر أندريه، الذي فجّر النزاع بتصريحه، بأن برايس وجّهت إليه "اتهامات لا أساس لها من الصحة"؛ مشيراً إلى أن طفليهما، برينسيس وجونيور، في رعايته منذ عام 2018 "من أجل سلامتهما". وأضاف أنه سيحرر قضية قانونية لمواجهة ما أطلق عليه: "أكاذيب وادعاءات باطلة"، خلال الأشهر الماضية.

من جهتها، أكّدت كاتي- عبر ممثلها- أن حالتها النفسية أفضل الآن، وأنها تشعر بسلام بعد أن وضعت القضية في أيدي محاميها. مشيرة إلى أنها: "لن تسمح بأن تتعرّض للتنمُّر والاستغلال مجدداً".

علاقات كاتي برايس وزيجاتها السابقة

كانت كاتي برايس قد خاضت عدة علاقات وزواج عبر السنوات، حيث تزوجت للمرة الأولى من المغني بيتر أندريه عام 2005، وأنجبت منه طفلين هما برينسيس وجونيور، قبل أن ينفصلا في 2009. وبعد ذلك بعام، ارتبطت بزواج قصير من أليكس ريد عام 2010، لكنه لم يستمر طويلًا. ثم تزوجت من كيران هايلر عام 2013، وأنجبت منه ابنتها جيت وابنها باني، قبل أن ينتهي زواجهما في 2021. بعد ذلك، ارتبطت بعلاقة عاطفية مع كريس بويسون، ثم انتقلت إلى علاقة أخرى مع كارل وودز، وهي الآن على علاقة بالفنان جيه جيه سلاتر.



خلفية مضيئة عن كاتي برايس

ليست غريبة على الإعلام والتلفزيون؛ فقد بدأت مسيرتها في عام 2002 بمجموعة من الوثائقيات عن حياتها مثل: Jordan: The Truth About Me، وتوالت السلسلة مع أعمال شهيرة مثل: Jordan & Peter Marriage and Mayhem وغيرها.

وأحدث أعمالها كان Katie Price: Making Babies في عام 2025، الذي عَرض محاولاتها في الإنجاب عبْر تقنيات الإنجاب (IVF).

