أسرة عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة بيع منزل العندليب لملياردير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 05:04 مساءً - كشفت أسرة عبد الحليم حافظ خلال بيان إعلامي، حقيقة بيع منزل العندليب لملياردير، وذلك بعد تداول فيديو يشير لقرار الأسرة ببيع منزل العندليب، حيث نفت الأسرة كل هذه الأقاويل، وأكدت أنها ستلجأ للقضاء لمحاسبة ناشري هذه الأنباء غير الصحيحة.

تعليق أسرة العندليب

وعلق أحد أفراد الأسرة على هذه الواقعة، وأكد قائلاً: "الفيديو المنتشر على التيك توك والفيس بوك تم عمله بالذكاء الإصطناعي AI كصوت دوبلاج بطريقة سهلة، ورخيصة، وادعى الفيديو أن أسرة حليم باعت البيت لملياردير وهمي اسمه أحمد عيسي وناس دخلت على البوست، وشتمت الأسرة وناس تانية بتدعي إن المنزل إيجار، وعليه أوقاف وناس جاهلة تانية بتقول البيت ده ملك وزارة الثقافة وهكذا من شائعات رخيصة معرضة من أشخاص تحب الشهرة الزائفة".

وأردف: "طبعًا كل ده جهل وكذب وافتراء متعودين عليه على حليم وأسرته، بس حابب أوضح كذا حاجة لمحبي حليم المخلصين.. أولًا منزل حليم بما يحتويه من منقولات ومقتنيات هو مِلك لأسرة حليم بالكامل والعقد مسجل في الشهر العقاري باسم والدتي زينب الشناوي رحمها الله، ويوجد إشهار الإرث باسمي أنا ووالدي وأخواتي"، واستطرد: "ثانيا.. لا يوجد أصلًا ملياردير مصري يدعى أحمد عيسى، وهذا اسم ابتكره صاحب الفيديو لإثارة الجدل، وثالثًا.. منزل حليم كان وما زال وسيظل بإذن الله مفتوحا لكل جماهير ومحبي حليم من مصر وأنحاء العالم تخليدًا لذكراه وعملًا بوصيته".

وأضاف: "أسرة حليم هي فقط من تنفق على صيانة المنزل ومصاريف تشغيله ولا نقبل بأي مقابل مادي نظير الزيارات، ولا حتى دفع أي إكراميات للعاملين بالمنزل ولا نقبل أي تبرعات من أي جهة أيًا كانت لصيانة المنزل، والحمد لله قادرين على فتح المنزل للجمهور، حتى يرث الله الأرض ومَن عليها، سنقوم فورًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانع الفيديو وكل الناس اللي غلطت في الأسرة.

واختتم: "نرجو من جماهير حليم ومحبيه عد الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة ولو يوجد أي استفسار، فهذه الصفحة وجدت خصيصًا للإجابة عن أي شيء يخص حليم ومنزله ومقتنياته بجانب صفحات الأسرة الشخصية.. شكرًا لكم وأسف للإطالة".

قد يعجبك نجل شقيق عبدالحليم حافظ يكشف حقيقة فتح مقبرته

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».