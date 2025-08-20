وائل كفوري يرزق بطفلته الأولى من شانا عبود ويطلقان عليها هذا الاسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 أغسطس 2025 08:05 مساءً - رزق الفنان وائل كفوري وزوجته شانا عبود في 16 أغسطس الحالي بطفلتهما الأولى، علمًا أن الخبر السعيد لم يصدر بعد من أي من الطرفين اللذين يلتزمان الخصوصية في حياتهما الخاصة، ولكن وفق ما تتداوله تقارير إعلامية ذكرت أيضًا أنهما أطلقا عليها اسم كلوفي Clove أي الفتاة الفاتنة. ولكن التأكيد جاء حاسمًا من قبل صديق وائل كفوري الشاعر حبيب بو أنطون الذي بارك لصديقه ولادة ابنته الثالثة. وخصّه بمباركة على طريقته الخاصة بأبيات شعرية مميزة يملأها الفرح.

الشاعر حبيب بو أنطون يهنىء صديقه وائل كفوري بولادة ابنته الثالثة



هنأ الشاعر حبيب بو أنطون الفنان وائل كفوري ولادة ابنته الثالثة وهي الأولى من زوجته الثانية شانا عبود حيث نشر عبر ستوري حسابه على إنستغرام صورة جمعته به وكتب على خلفيتها أبياتًا شعرية وأيضًا عبر حسابه على إكس، معلنًا لوائل أن بيته أصبح يضيئه ثلاثة شموع أي ابنتاه ميشال وميلانا (من زواجه السابق من أنجيلا بشارة) وأضيفت لهما الآن شمعة ثالثة وهي ابنته الثالثة. وتضمنت مباركة حبيب أنطون " البنّوت الحلوي ممنوع تزعل وتشوف الدمعة. بيتك ضوّى تلات شموع ومبروكي تالت شمعة".

نشر الشاعر حبيب بو أنطون على ستوري حسابه على إنستغرام تهنئة لصديقه وائل كفوري بولادة ابنته الثالثة

وقد تم التطرق بحسب المصادر الصحفية أن وائل كفوري وزوجته الثانية شانا عبود أطلقا على طفلتهما الأولى التي رزقا بها اسم كلوفي ومعناه الفتاة الفاتنة. وقد بدأ محبو وائل وجمهوره ينهالون عليه وعلى زوجته بالتهاني مباركين لهما ولادة طفلتهما ومتمنين لها دوام الصحة والسعادة.

وائل كفوري أبو البنات.. أصبح والدًا لثلاث فتيات



وتجدر الإشارة إلى أن وائل كفوري أصبح أبًا لثلاثة بنات. فهو سبق له الزواج من قبل من أنجيلا بشارة ولديهما ابنتان هما ميشال وميلانا. وكان تزوج وائل كفوري من أنجيلا بشارة في العام 2011 مدنياً في قبرص. ورزقا بابنتهما الكبرى في 14 سبتمبر والذي يصادف نفس يوم ميلاد والدها وائل. وتحمل الإبنة الكبرى لوائل نفس اسمه ألا وهو ميشال كفوري.

وفي الأول من يونيو عام 2016 رزق وائل بابنته الثانية وأطلق وزوجته عليها اسم ميلانا. وانفصل وائل كفوري وزوجته أنجيلا بشارة في العام 2019.

يذكر أن وائل كفوري وزوجته شانا عبود بعيدان عن الأضواء ويفضلان الخصوصية ويتبعان دومًا سياسة التزام الصمت في كل مسائلهما الخاصة. حيث لم يصدر الفنان وائل كفوري طيلة الفترة السابقة أي تعليق من قبله يؤكد أو ينفي خبر زواجه من شانا عبود، ولكن جاء حسم الأمر بطريقة غير مباشرة حيث أطلّ برفقتها أواخر يونيو الفائت ضمن حفل خاص حضره أيضًا الفنان مروان خوري والفنان كارلوس في منطقة أدما في لبنان حيث ظهر وائل كفوري للمرة الأولى برفقة شانا عبود علنًا وكأنه يكشف عن زواجه منها من دون أن يصرح بذلك حيث كان يجلس طيلة الوقت بجانبها على طاولة واحدة مع الحضور. وقد ترافق ذلك مع ظهور علامات الحمل البادية بوضوح على شانا حيث أطلت بفستان أسود اللون وشعر منسدل على كتفيها.

وقد لاقت الفيديوهات التي انتشرت من الحفل تفاعلًا حيث عبرت التعليقات عن حبهم الكبير لوائل كفوري الذي غنى العديد من أغنياته في الحفل ومنها بعض الأغاني وهو جالس بقرب زوجته شانا عبود التي بدت تتمايل منسجمة بغنائه. وكانت تضع يدها بين الحين والآخر على بطنها المنتفخ، ما دلّ حينها أنها في أشهر حملها الأخيرة، وقد تردد وقتها أنها حامل بفتاة.

بداية علاقة وائل كفوري وشانا عبود

يذكر أن علاقة وائل كفوري وشانا عبود بدأت منذ خمس سنوات في العام 2020 بعد طلاقه من زوجته الأولى أنجيلا بشارة. وانتشر اسمها بقوة بعد حادث السير المروع الذي تعرض له وائل في أكتوبر من العام 2021 حيث كانت شانا عبود برفقته وأصيبت حينها. وتواجدها معه حينها في السيارة أكد الأخبار المتداولة بشأن وجود علاقة حب جدية بينهما. ولكن ذلك ترافق بعدها مع العديد من الأخبار بشأن وقوع خلافات بينهما من دون أي تأكيد من الطرفين. شانا عبود من مواليد 1986 وتبلغ من العمر 36 عامًا وتصغر وائل بـ 11 عامًا فهو من مواليد 1974 وهي سيدة أعمال.

