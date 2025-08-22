طرح البوستر الرسمي لفيلم سفاح التجمع .. هكذا ظهر أحمد الفيشاوي!

الغموض والتشويق يسيطر على بوستر "سفاح التجمع"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 10:03 مساءً - أزاح المؤلفالستار عن البوستر التشويقي الأول لفيلم "" والذي يتولى مهمة تأليفه وإخراجه، ويقوم ببطولته النجم؛ والمقرر طرحه قريبًا بجميع دور العرض السينمائي.نشر السيناريستمن خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ البوستر التشويقي الأول لفيلمه ""؛ والمقرر طرحه قريبًا؛ وعلق العزب على البوستر قائلًا : " البوستر التشويقي الرسمي .. فيلم سفاح التجمع .. إنتاج أحمد السبكي .. تأليف وإخراج محمد صلاح العزب .. قريبا".وقد ظهر في البوستر بطل العمل النجممغمض العينين بقطعة قماش سوداء كتب عليه أسم الفيلم "سفاح التجمع"؛ في أجواء جمعت بين الإثارة والغموض والتشويق التي ستُسيطر على أحداث العمل.وفي وقت سابق، قال المنتج، إن فيلم "" ليس له علاقة بالقصة المعروفة إعلامياً بـ"سفاح التجمع"، وأن العمل لا يتحدث عن ذلك الشخص، فهو بعيداً عنه للغاية؛ وذلك بعد رفض طليقته تقديم قصة حياة زوجها الأسبق ووالد ابنها في عمل سينمائي، وطالبت بوقفه لأنه قد يؤثر بالسلب على مستقبل نجلها وحياته الاجتماعية.وأكد المنتج أحمد السبكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن اسم الفيلم هو ما أثار تلك الضجة، كما أن العمل يحمل اسم "اعترافات سفاح التجمع"، وهو فيلم رعب، وجاء من ترشيح المؤلف والعمل ليس له أي علاقة بذلك الشخص، مردفاً، أنه لو هناك أي تشابه فعليهم بالرجوع لمؤلف الفيلم.وأشار المنتج أحمد السبكي، إلى أنه لم يتواصل مع أحد من أقارب شخصية سفاح التجمع لأن العمل مختلف عنه كلياً.كما يشارك في العمل إضافة لأحمد الفيشاوي عدد كبير من النجوم وهم، انتصار، رنا رئيس، سينتيا خليفة، مريم الجندي، آية سليم، يسرا المسعودي، وغفران محمد، والعمل تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج أحمد السبكي.