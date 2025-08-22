شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. محطات الانفصال والعودة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 11:12 مساءً - أعادت أنباء عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، اليوم الجمعة، الجدل إلى الواجهة مجددًا، بعدما عاش الجمهور والمتابعون خلال السنوات الماضية فصولاً متقلبة من العلاقة بين النجمين، اتسمت بالحب والخلافات، التصريحات المتضاربة، والانفصالات التي لم تدم طويلاً.

وعقب أنباء عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب المفاجئة، والتي لم يتم تأكيدها بشكل رسمي مع الطرفين، إصدار المستشار القانوني السابق لشيرين، ياسر قنطوش، بيانًا حاد اللهجة حذّر فيه من تدهور حالتها النفسية والصحية، واتهم أطرافًا - من بينهم حسام حبيب بشكل غير مباشر - بمحاولة السيطرة عليها وتدميرها، مطالبا بتدخل وزارة الثقافة ووزارة الصحة بشكل فوري. ثلاث محطات للانفصال والعودة الزواج الأول – 2018: بدأت العلاقة رسميا بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بزواجهما في أبريل 2018، بعد فترة من الشائعات والأنباء غير المؤكدة. وقد بدا الثنائي في بداية زواجهما منسجمين، وحرصا على الظهور سوياً في مناسبات فنية عدة، ليس ذلك فقط بل تعاونا في العمل كذلك وأصبح حسام هو المسؤول عن كافة أعمال شيرين سواء كانت أغاني أو حفلات غنائية. الطلاق الأول – ديسمبر 2021 بعد ثلاث سنوات من الزواج، أعلنت شيرين عبد الوهاب انفصالها رسميا عن حسام حبيب. جاء الإعلان بعد توتر كبير في العلاقة، وشائعات عن خلافات حادة وتحكمات في حياتها الشخصية. وظهرت شيرين حينها حليقة الرأس في حفل غنائي، في مشهد لاقى الكثير من التعاطف، وفسره البعض كعلامة على "تحرر نفسي"وفسره البعض الآخر أن حسام هو من قام بقص شعر شيرين. العودة الأولى – نوفمبر 2022 لم تدم القطيعة طويلاً، إذ فاجأت شيرين عبد الوهاب الجمهور بالإعلان عن عودتها لـ حسام حبيب والزواج منه مجدداً، مؤكدة أنها لا تستطيع الابتعاد عنه، وجاء ذلك رغم خلافات الثنائي التي كانت على الهواء وأمام الجميع، وسط توقعات باستحالة عودتهما مرة أخرى، ولكن الأمور كانت مع شيرين وحسام خارج التوقعات، حتى في مقابلات لاحقة، أكدت شيرين أنها وجدت في العودة "راحة نفسية"، ووصفت العلاقة بأنها "قدرية". الطلاق الثاني – نهاية 2023 مرة أخرى، وقع الانفصال في هدوء أواخر عام 2023، وأعلنت شيرين أنه تم بشكل راقٍ دون مشكلات، مؤكدة احترامها لحسام رغم الخلافات التي لم تُعلن تفاصيلها. وفضلت الابتعاد عن الإعلام لفترة طويلة بعدها، مركزة على علاجها واستعادة نشاطها الفني، ومع مرور أشهر عادت أزمات الثنائي مرة أخرى بعد رفع شيرين أكثر من دعوى قضائية ضد حسام مع اتهامات عديدة. أنباء حول عودة جديدة – أغسطس 2025 واليوم، تتجدد الحلقة من هذه الدائرة العاطفية، بعدما ظهرت أنباء قوية عن عودتهما لبعضهما مجددًا. وقد جاءت هذه الخطوة وسط حالة من الجدل والتساؤلات، خاصة بعد بيان المحامي ياسر قنطوش الذي أشار بوضوح إلى أن "هذا الشخص" - في إشارة إلى حسام حبيب - كان سببا في تدهور حالة شيرين النفسية وعودتها للانهيار. بيان ياسر قنطوش يثير القلق بيان المحامي السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، الذي صدر في الساعات الماضية، حمل إشارات خطيرة، وجاء نصه:"ازاء هذه الأحداث والمغالطات الكثيرة وحرصا علي الفنانة من هذا الشخص، الذي حول حياتها الي حجيم منذ أنا عرفته، وعلي مدار هذه السنوات تحملت الكثير من أجل هذه الانسانه الطيبه الضحيه لهذه الظروف الصعبه الي تمر بيها".

وأضاف البيان:"وعلي مدار السنوات والحمد لله تم تحقيق نجاحات كثيرة في كل القضايا وان شاء الله قريبا تحصل علي تعويض كبير وتعود ليها القنوات اليوتيوب، ولكن في هذه الفتره، ظهر هذا الشخص مره اخري وفوجئت بمكالمة من الفنانة، تقولي بالحرف الواحد الحقني، وتستجد بئا، ويعلم الله أن ذلك حدث كثيرا وكنت انزل كثيرا في أوقات متأخره، وكنت انزل فجرا أنا زملاني المحامين في مكتبي لاتخاذ الاجراءات القانونية". تراكم الأزمات النفسية والصحية دفعته لطلب تدخل وتابع:"بعد توسله، وطيبة قلبها تطلب مني التنازل، بل ونزولا علي رغبتها يتم التنازل وأما الأن وهناك مجموعة من القضايا متداولة ضده، وهو مطلوب بشأنها في النيابة، ولم يمثل إلا الان في التحقيقات، فوجئت أمس بمكالمه منها، وهي تبكي ومنهارة، وإذ هذا الشخص بجوارها، وسمعت صوته، حيث كنت خارج القاهرة، وحاولت اكلمها تاني وفوجئت ان تليفًونها مغلق حاولت كثيراً دون جدوي" .

واستطرد قنطوش في بيانه قائلاً:"وعلي الفور طلبت من ثلاث من زملائي المحاميين في المكتب بالتوجه الي منزلها للاطمئنان، وطلبت بعدم التحرك من المنزل حتي اسمع صوتها، بالفعل تم توجيه الساده الزملاء، وفعلا تم رؤية هذا الشخص في منزلها، وانه مازل موجود هناك، وأنها بحالة غير طبيعية ، وتم من جانبها نهر المحاميين الذي جاءوا للاطمئنان عليها". الوضع يزداد سوءًا واكمل قنطوش في بيانه:"وإزاء هذا الوضع الذي يزداد سوء كل يوم وإزاء أمانتي المنهية، ويعلم الله، انني حاولت معها كثيره لكي تسافر الي خارج البلاد والبعد عن هذا الشخص، ولكن كل مره توعدني بانها سوف تفعل ذلك، رغم ان دوري قاصر علي متابعه كل القضايا الذي تحقق بفضل الله وتعب ومعاونة تم تحقيق نجاحات فيها، ولكن أنا كمحامي محتاج انا اشارك موكلي بما تم في القضايا والحمد الله تم النجاح في معظمها. طلب تدخل وزارة الثقافة ووزارة الصحة فورًا واختتم ياسر قنطوش البيان قائلاً : "لذلك وحرصا مني عليها ، وعلي صحتها أطالب وزير الثقافة، حيث انه المسؤول الأول عن الفن والثقافة، والرئيس المباشر لـ نقابه المهن الموسيقية بسرعه التدخل، ومخاطبة وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية من وزارة الصحة لمتابعة حالتها، وابعادها عن هولاء الأشخاص الذين يهدفون تدميرها صحياً ونفسياً، والقضاء علي هذه الجوهرة الفنية، اخيرا اتمني التوفيق للفنانة فيما هو قادم، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اخيرا انتهي دوري كمستشار قانوني لها، وأتمني لها التوفيق والنجاح" .

